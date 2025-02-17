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Posted 17 февраля, 12:55

Published 17 февраля, 12:55

Modified 17 февраля, 13:07

Updated 17 февраля, 13:07

К 80-летнему юбилею Победы ветераны ВОВ в Нижнем Тагиле получат денежные выплаты

К 80-летнему юбилею Победы ветераны ВОВ в Нижнем Тагиле получат денежные выплаты

17 февраля 2025, 12:55
Фото: 1MI.
Средства, направленные на выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, будут направлены из городского, регионального и федерального бюджетов. Тагильчане получат до 80 тысяч рублей без подачи каких-либо заявлений.

Подготовка к празднованию юбилея Победы в Нижнем Тагиле началась еще в прошлом году. Сегодня в городе проживают 10 инвалидов-участников Великой Отечественной войны, 28 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 10 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 542 труженика тыла.

В городском бюджете 2025 года предусмотрены средства на реализацию всех запланированных мероприятий, в том числе на вручение ветеранам юбилейных медалей. Сегодня активно ведется работа по вручению наград ветеранам Нижнего Тагила. Вместе с медалями вручаются и небольшие подарки. Ежегодно проводятся выплаты из городского бюджета к дню Победы. Доставка денежных средств будет осуществлена в момент получения пенсии в апреле, — рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

Право на выплату в размере 714 рублей имеют 219 тагильчан-ветеранов из числа ушедших на пенсию из организаций и учреждений бюджетной сферы и пенсионеры, потерявшие связь с предприятиями вследствие их ликвидации, или переехавшие в муниципалитет из других регионов России.

Заседание оргкомитета по подготовке мероприятий к празднованию юбилея ВОВ в Нижнем Тагиле
Заседание оргкомитета по подготовке мероприятий к празднованию юбилея ВОВ в Нижнем Тагиле
Заседание оргкомитета по подготовке мероприятий к празднованию юбилея ВОВ в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Участникам ВОВ, их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей будут осуществлены выплаты из федерального бюджета в сумме 80 тысяч рублей. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонное сооружение выплатят по 55 тысяч рублей. При этом никаких заявлений подавать не нужно.

Выплаты из регионального бюджета осуществятся также без обращения граждан. Суммы в зависимости от категорий составят от 10 до 25 тысяч рублей. Инвалиды и участники ВОВ получат по 25 тысяч рублей. Труженики тыла, супруги погибших ветеранов, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей и другие категории горожан, имеющих льготы, связанные с участием в войне — по 10 тысяч рублей.

Сегодня прошло первое заседание комитета по подготовке к празднованию юбилея ВОВ. Решения проводятся не только оргкомитетом. Мы проводим большую работу с общественными и бюджетными организациями и учреждениями, а также с предприятиями, функционирующими на территории Нижнего Тагила. Отдельно расскажу о вручении памятных медалей. Я вручил награды семерым тагильчанам. Троих мне не удалось поздравить лично по просьбе родственников, поскольку ветераны в возрасте и болеют. Я в восторге от общения с теми, кого посетил. Дай бог им здоровья и долгих лет жизни, — пояснил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.

Отмечается, что в мае текущего года в очередной раз организуют поздравления ветеранов и вручением им подарков на дому.

Ветераны в Нижнем Тагиле получили медали в честь 80-летия победы в ВОВ
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