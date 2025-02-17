К 80-летнему юбилею Победы ветераны ВОВ в Нижнем Тагиле получат денежные выплаты

Участникам ВОВ, их вдовам, а также малолетним узникам концлагерей будут осуществлены выплаты из федерального бюджета в сумме 80 тысяч рублей. Труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонное сооружение выплатят по 55 тысяч рублей. При этом никаких заявлений подавать не нужно.