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Posted 17 февраля, 14:16

Published 17 февраля, 14:16

Modified 17 февраля, 14:18

Updated 17 февраля, 14:18

Как сварить идеально прозрачный бульон

Как сварить бульон прозрачнее воды в горном ручье — пленит даже гурманов

17 февраля 2025, 14:16
Фото: Photo by Henrique Felix on Unsplash.

Как сварить идеально прозрачный бульон

Рубрика
Еда и напитки
Если вас раздражает мутный и темный бульон с непонятным привкусом, попробуйте изменить подходы к готовке и воспользуйтесь простыми кулинарными хитростями от опытных поваров.

Осветление бульона — это профессиональный кулинарный прием, который активно используется шеф-поварами. Свою методику предлагает кулинар-любитель Алексей Соколов.

По его словам вернуть прозрачность бульону помогут вернуть яичный белок. Принцип прост: белок, вступая в реакцию с частицами бульона (жиром, мясными обрезками, овощами), связывает все эти элементы.

Бульон должен быть теплым, но не горячим — около 60–70°C. Возьмите 1–2 сырых яйца (в зависимости от количества бульона), отделите белки от желтков и взбейте их вилкой или венчиком, чтобы образовалась однородная масса.

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Тонкой струйкой влейте белковую смесь, постоянно помешивая. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и аккуратно доведите содержимое до кипения. В процессе белки начнут «захватывать» все лишние элементы и подниматься на поверхность.

Когда бульон снова закипит, поднимется очень много пены. В этот момент нужно снять кастрюлю с огня, пусть постоит 3-4 минуты. Верхний слой белка уже можно убрать, а бульон снова остудить. Остатки белка хлопьями выпадут в осадок. После этого нужно только аккуратно, не затрагивая осадок, процедить бульон через тройную марлю, — советует Алексей Соколов.

Ваш суп или рагу приобретут не только изысканный внешний вид, но и более насыщенный вкус.

Ранее кулинары поделились трюком, который позволит пожарить картошку с хрустящей золотистой корочкой.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Кулинария#Советы#Белок#КЦ#Еда и напитки#Приготовление#Вкус#Бульон#Осветление#Прозрачность
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