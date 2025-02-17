Как сварить бульон прозрачнее воды в горном ручье — пленит даже гурманов

Posted 17 февраля, 14:16
Published 17 февраля, 14:16
Modified 17 февраля, 14:18
Updated 17 февраля, 14:18
Осветление бульона — это профессиональный кулинарный прием, который активно используется шеф-поварами. Свою методику предлагает кулинар-любитель Алексей Соколов.
По его словам вернуть прозрачность бульону помогут вернуть яичный белок. Принцип прост: белок, вступая в реакцию с частицами бульона (жиром, мясными обрезками, овощами), связывает все эти элементы.
Бульон должен быть теплым, но не горячим — около 60–70°C. Возьмите 1–2 сырых яйца (в зависимости от количества бульона), отделите белки от желтков и взбейте их вилкой или венчиком, чтобы образовалась однородная масса.
Тонкой струйкой влейте белковую смесь, постоянно помешивая. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и аккуратно доведите содержимое до кипения. В процессе белки начнут «захватывать» все лишние элементы и подниматься на поверхность.
Когда бульон снова закипит, поднимется очень много пены. В этот момент нужно снять кастрюлю с огня, пусть постоит 3-4 минуты. Верхний слой белка уже можно убрать, а бульон снова остудить. Остатки белка хлопьями выпадут в осадок. После этого нужно только аккуратно, не затрагивая осадок, процедить бульон через тройную марлю, — советует Алексей Соколов.
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