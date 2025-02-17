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Posted 17 февраля, 13:13

Published 17 февраля, 13:13

Modified 17 февраля, 13:15

Updated 17 февраля, 13:15

Калининградец получил 5 лет колонии за связь с несовершеннолетней из Асбеста

Калининградец получил 5 лет колонии за связь с несовершеннолетней из Асбеста

17 февраля 2025, 13:13
Фото: 1MI.
24-летний житель Калининграда осужден на 5 лет тюрьмы за секс с 13-летней свердловчанкой.

Мужчина познакомился с девушкой онлайн, затем приехал к ней и неоднократно вступал с ней в половую связь, зная о ее несовершеннолетии. Он обвиняется в 14 эпизодах половой связи и 5 случаях развратных действий.

Мужчина отправится в тюрьму на 5 лет. Ему также запрещено преподавать в течение 7 лет и он будет ограничен в свободе на полтора года после выхода из мест лишения свободы. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьница вступила в близость со своим учителем.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Суд#Интим#18+#Екатеринбург#Инцидент
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