Калининградец получил 5 лет колонии за связь с несовершеннолетней из Асбеста

Мужчина отправится в тюрьму на 5 лет. Ему также запрещено преподавать в течение 7 лет и он будет ограничен в свободе на полтора года после выхода из мест лишения свободы. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.