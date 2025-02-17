Калининградец получил 5 лет колонии за связь с несовершеннолетней из Асбеста

Posted 17 февраля, 13:13
Published 17 февраля, 13:13
Modified 17 февраля, 13:15
Updated 17 февраля, 13:15
Мужчина познакомился с девушкой онлайн, затем приехал к ней и неоднократно вступал с ней в половую связь, зная о ее несовершеннолетии. Он обвиняется в 14 эпизодах половой связи и 5 случаях развратных действий.
Мужчина отправится в тюрьму на 5 лет. Ему также запрещено преподавать в течение 7 лет и он будет ограничен в свободе на полтора года после выхода из мест лишения свободы. Приговор может быть обжалован, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.