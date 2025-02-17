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Posted 17 февраля, 13:21

Published 17 февраля, 13:21

Modified 17 февраля, 13:47

Updated 17 февраля, 13:47

Концерты, встречи и выставки: как пройдет День Победы в Нижнем Тагиле

Концерты, встречи и выставки: как пройдет День Победы в Нижнем Тагиле

17 февраля 2025, 13:21
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле обсудили организацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 2025 году. 80-летний юбилей будет сопровожден различными культурно-массовыми, спортивными и патриотическими событиями.

Программа, посвященная юбилею Победы в Великой Отечественной войне, включает в себя более 80 различных мероприятий, разделенных на блоки: патриотические, культурно-массовые, спортивные, образовательные и театральные. Среди них концерты, встречи, выставки, сценические постановки и многое другое. Например, «Эстафета Победы»; акция «Память», в рамках которой в порядок приведут захоронений героев Советского Союза, чьи могилы остались без попечения; акция «Вахта Памяти», акция «Георгиевская лента» с вручением символов в количестве 15 тысяч единиц; акция по возложению венков и цветов к мемориальным комплексам Нижнего Тагила; акция «Огненные картины войны».

Очень много мероприятий будет проходить на разных площадках. Хотелось бы чтобы в них приняли участие и участники Великой Отечественной войны. Родственники предварительно дали согласие на посещение ветеранов Парада Победы, но все будет обговариваться ближе к самому дню, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Заседание оргкомитета по подготовке мероприятий к празднованию юбилея ВОВ в Нижнем Тагиле
Заседание оргкомитета по подготовке мероприятий к празднованию юбилея ВОВ в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

На сцене Драматического театра, театра кукол и Нового молодежного театра пройдут патриотические постановки, спектакли и концерты. В День Победы, 9 мая, планируется провести парад Победы, концерты и другие традиционные мероприятия. Полный перечень событий еще не утвержден, информацию предоставят позднее.

Ключевое событие, конечно же, — шествие военной техники, парад. Правильно сегодня заметили, что вопросы безопасности у нас находятся на первом месте. Будем вместе работать с надзорными и правоохранительными органами над обеспечением безопасности на всех локациях, которые задействуют при проведении запланированного. Надеюсь, что все смогут посетить главное событие в День Победы, увидеть всю мощь техники, которая производится в том числе и в Нижнем Тагиле. В мероприятиях примут участие и труженики тыла. Все соответствующие меры будут также приняты. Предстоит еще очень большая работа, — добавил градоначальник.

Ранее мы сообщали о назначении ветеранам выплат в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, а также о вручении наград тагильчанам-участникам.

К 80-летнему юбилею Победы ветераны ВОВ в Нижнем Тагиле получат денежные выплаты
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