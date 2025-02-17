Концерты, встречи и выставки: как пройдет День Победы в Нижнем Тагиле

Программа, посвященная юбилею Победы в Великой Отечественной войне, включает в себя более 80 различных мероприятий, разделенных на блоки: патриотические, культурно-массовые, спортивные, образовательные и театральные. Среди них концерты, встречи, выставки, сценические постановки и многое другое. Например, «Эстафета Победы»; акция «Память», в рамках которой в порядок приведут захоронений героев Советского Союза, чьи могилы остались без попечения; акция «Вахта Памяти», акция «Георгиевская лента» с вручением символов в количестве 15 тысяч единиц; акция по возложению венков и цветов к мемориальным комплексам Нижнего Тагила; акция «Огненные картины войны».