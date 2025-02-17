Концерты, встречи и выставки: как пройдет День Победы в Нижнем Тагиле

Posted 17 февраля, 13:21
Published 17 февраля, 13:21
Modified 17 февраля, 13:47
Updated 17 февраля, 13:47
Программа, посвященная юбилею Победы в Великой Отечественной войне, включает в себя более 80 различных мероприятий, разделенных на блоки: патриотические, культурно-массовые, спортивные, образовательные и театральные. Среди них концерты, встречи, выставки, сценические постановки и многое другое. Например, «Эстафета Победы»; акция «Память», в рамках которой в порядок приведут захоронений героев Советского Союза, чьи могилы остались без попечения; акция «Вахта Памяти», акция «Георгиевская лента» с вручением символов в количестве 15 тысяч единиц; акция по возложению венков и цветов к мемориальным комплексам Нижнего Тагила; акция «Огненные картины войны».
Очень много мероприятий будет проходить на разных площадках. Хотелось бы чтобы в них приняли участие и участники Великой Отечественной войны. Родственники предварительно дали согласие на посещение ветеранов Парада Победы, но все будет обговариваться ближе к самому дню, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
На сцене Драматического театра, театра кукол и Нового молодежного театра пройдут патриотические постановки, спектакли и концерты. В День Победы, 9 мая, планируется провести парад Победы, концерты и другие традиционные мероприятия. Полный перечень событий еще не утвержден, информацию предоставят позднее.
Ключевое событие, конечно же, — шествие военной техники, парад. Правильно сегодня заметили, что вопросы безопасности у нас находятся на первом месте. Будем вместе работать с надзорными и правоохранительными органами над обеспечением безопасности на всех локациях, которые задействуют при проведении запланированного. Надеюсь, что все смогут посетить главное событие в День Победы, увидеть всю мощь техники, которая производится в том числе и в Нижнем Тагиле. В мероприятиях примут участие и труженики тыла. Все соответствующие меры будут также приняты. Предстоит еще очень большая работа, — добавил градоначальник.
Ранее мы сообщали о назначении ветеранам выплат в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, а также о вручении наград тагильчанам-участникам.