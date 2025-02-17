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Posted 17 февраля, 15:48

Published 17 февраля, 15:48

Modified 17 февраля, 15:50

Updated 17 февраля, 15:50

Тагильский музей представил уникальную коллекцию предметов в Петербурге

Магия Тагила в музее Фаберже: уральское искусство покоряет Петербург

17 февраля 2025, 15:48
Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

Тагильский музей представил уникальную коллекцию предметов в Петербурге

Санкт-Петербург стал местом встречи двух культурных центров: в Музее Фаберже открылась выставка «Современное искусство Свердловской области». В экспозиции представлены предметы из Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Выставка «Современное искусство Свердловской области», открывшаяся в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, стала значимым событием в мире искусства. Экспозиция включает 13 произведений из коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, а также работы известных тагильских и свердловских художников. Информация об этом появилась в соцсетях музея.

Посетители выставки смогут познакомиться с уникальными произведениями уральских мастеров, которые передают дух времени и региональные особенности искусства второй половины XX — начала XXI века. Внимания заслуживают как графические работы, так и живописные полотна, выполненные с особым вниманием к деталям. Эти произведения демонстрируют оригинальное видение художников, вдохновленных природой, культурой и индустриальными пейзажами своего региона.

Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Открытие выставки превратилось в настоящий праздник для поклонников искусства. На торжественном мероприятии присутствовали директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева и художники, чьи произведения стали частью экспозиции. Такой формат позволил не только увидеть работы, но и пообщаться с их создателями, узнать больше об идеях, вдохновении и процессе создания шедевров.

Выставка «Современное искусство Свердловской области» в Музее Фаберже — это уникальная возможность ближе познакомиться с уральским художественным наследием.

Ранее мы рассказали, как сотрудники музея готовили ценные экспонаты к отправке в Санкт-Петербург.

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