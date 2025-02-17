Магия Тагила в музее Фаберже: уральское искусство покоряет Петербург

Посетители выставки смогут познакомиться с уникальными произведениями уральских мастеров, которые передают дух времени и региональные особенности искусства второй половины XX — начала XXI века. Внимания заслуживают как графические работы, так и живописные полотна, выполненные с особым вниманием к деталям. Эти произведения демонстрируют оригинальное видение художников, вдохновленных природой, культурой и индустриальными пейзажами своего региона.