Неизвестная женщина в Екатеринбурге похитила двух собак

Posted 17 февраля, 09:34
Published 17 февраля, 09:34
Modified 17 февраля, 09:36
Updated 17 февраля, 09:36
У хозяев животных проводился ремонт ворот, и в какой-то момент собаки убежали. Владельцы начали их искать. По словам знакомых, псы были у заправки «Газпромнефть», пишет «КП-Екатеринбург».
Однако прежде чем екатеринбуржцы нашли своих питомцев, их забрала с парковки неизвестная женщина. Хозяева обратились за помощью к волонтерам и в полицию.
Вскоре собаки были найдены волонтерами и возвращены домой. Хозяйка рассказала, что псы явно испытали стресс.
Напомним, ранее в Екатеринбурге пьяные мужчины отвязали пса от скамейки и увели с собой. Собаку удалось найти и вернуть домой.