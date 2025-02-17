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Posted 17 февраля, 09:34

Published 17 февраля, 09:34

Modified 17 февраля, 09:36

Updated 17 февраля, 09:36

Неизвестная женщина в Екатеринбурге похитила двух собак

Неизвестная женщина в Екатеринбурге похитила двух собак

17 февраля 2025, 09:34
В Екатеринбурге женщина украл двух немецких овчарок, которые убежали от хозяев. Инцидент произошел 14 февраля 2025 года в районе Палкинского торфяника.

У хозяев животных проводился ремонт ворот, и в какой-то момент собаки убежали. Владельцы начали их искать. По словам знакомых, псы были у заправки «Газпромнефть», пишет «КП-Екатеринбург».

Однако прежде чем екатеринбуржцы нашли своих питомцев, их забрала с парковки неизвестная женщина. Хозяева обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Вскоре собаки были найдены волонтерами и возвращены домой. Хозяйка рассказала, что псы явно испытали стресс.

Напомним, ранее в Екатеринбурге пьяные мужчины отвязали пса от скамейки и увели с собой. Собаку удалось найти и вернуть домой.

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