Обновление памятников ВОВ продолжается в Нижнем Тагиле

Отметим, при подготовке к празднованию юбилейного Дня победы в Нижнем Тагиле проводится ряд важных мероприятий. Среди них не только реставрация мемориалов, организация социальной поддержки в виде выплат и вручение медалей ветеранам ВОВ. Так, за каждым участником Великой Отечественной войны закреплены ответственные руководители органов городской администрации. Так, в конце прошлого года была проведена работа по осмотру подъездов и входных групп домов, в которых проживают ветераны войны. Инспекция прошла в 623 жилых объектах. По итогам выездных мероприятий составили перечень из 282 адресов, на которых требуется провести ряд различных работ. Управление ЖКХ и управляющие компании уже занимаются решением поставленных задач.