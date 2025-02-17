Обновление памятников ВОВ продолжается в Нижнем Тагиле

Posted 17 февраля, 13:59
Published 17 февраля, 13:59
Modified 17 февраля, 15:19
Updated 17 февраля, 15:19
Еще в 2024 году Нижнетагильский музей искусств направил средства на ремонт мемориальных объектов, увековечивших память защитников Отечества. Под обновление попали Памятник работникам Высокогорского механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Памятник героям Гражданской войны, Памятник строителям Нижнего Тагила, погибшим в годы ВОВ, Памятник горнякам Рудника имени III Интернационала, погибшим в годы ВОВ. На территории последнего благоустроили и всю прилегающую территорию.
Мы начали работу в прошлом году. Первое и пока ключевое событие — это реставрация памятников. В пяти сельских населенных пунктах, где памятников нет, мы их установим. Все проходит поэтапно, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Отметим, при подготовке к празднованию юбилейного Дня победы в Нижнем Тагиле проводится ряд важных мероприятий. Среди них не только реставрация мемориалов, организация социальной поддержки в виде выплат и вручение медалей ветеранам ВОВ. Так, за каждым участником Великой Отечественной войны закреплены ответственные руководители органов городской администрации. Так, в конце прошлого года была проведена работа по осмотру подъездов и входных групп домов, в которых проживают ветераны войны. Инспекция прошла в 623 жилых объектах. По итогам выездных мероприятий составили перечень из 282 адресов, на которых требуется провести ряд различных работ. Управление ЖКХ и управляющие компании уже занимаются решением поставленных задач.