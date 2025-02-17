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Posted 17 февраля, 13:59

Published 17 февраля, 13:59

Modified 17 февраля, 15:19

Updated 17 февраля, 15:19

Обновление памятников ВОВ продолжается в Нижнем Тагиле

Обновление памятников ВОВ продолжается в Нижнем Тагиле

17 февраля 2025, 13:59
Фото: tagilcity.ru.
В Нижнем Тагиле продолжается масштабная реконструкция памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Еще в 2024 году Нижнетагильский музей искусств направил средства на ремонт мемориальных объектов, увековечивших память защитников Отечества. Под обновление попали Памятник работникам Высокогорского механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Памятник героям Гражданской войны, Памятник строителям Нижнего Тагила, погибшим в годы ВОВ, Памятник горнякам Рудника имени III Интернационала, погибшим в годы ВОВ. На территории последнего благоустроили и всю прилегающую территорию.

Мы начали работу в прошлом году. Первое и пока ключевое событие — это реставрация памятников. В пяти сельских населенных пунктах, где памятников нет, мы их установим. Все проходит поэтапно, — рассказал глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Пилоны на Вагонке в Нижнем Тагиле
Пилоны на Вагонке в Нижнем Тагиле
Пилоны на Вагонке в Нижнем Тагиле. Фото: tagilcity.ru

Отметим, при подготовке к празднованию юбилейного Дня победы в Нижнем Тагиле проводится ряд важных мероприятий. Среди них не только реставрация мемориалов, организация социальной поддержки в виде выплат и вручение медалей ветеранам ВОВ. Так, за каждым участником Великой Отечественной войны закреплены ответственные руководители органов городской администрации. Так, в конце прошлого года была проведена работа по осмотру подъездов и входных групп домов, в которых проживают ветераны войны. Инспекция прошла в 623 жилых объектах. По итогам выездных мероприятий составили перечень из 282 адресов, на которых требуется провести ряд различных работ. Управление ЖКХ и управляющие компании уже занимаются решением поставленных задач.

В Нижнем Тагиле завершают благоустройство памятников защитникам в ВОВ
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Ветераны#Владислав Пинаев#Реставрация#Ремонт#День Победы#Глава города#Памятники#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург
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