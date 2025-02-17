Падение на 19,4%: почему в январе «замерз» рынок жилья в Свердловской области

Основной удар пришелся по многоэтажкам: если в начале 2024 года здесь строители передали 78,4 тысячи кв. м жилья, то в 2025 году — практически вдвое меньше, 43,5 тысячи кв. м. И это несмотря на то, что в прошлом году именно новостройки были настоящим «локомотивом отрасли»: на них пришлась половина общего годового объема в 3,3 млн кв. м жилья в Свердловской области.