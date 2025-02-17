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Posted 17 февраля, 17:04

Published 17 февраля, 17:04

Modified 17 февраля, 17:06

Updated 17 февраля, 17:06

В Свердловской области с начала 2025 года сильно замедлились темпы ввода жилья

Падение на 19,4%: почему в январе «замерз» рынок жилья в Свердловской области

17 февраля 2025, 17:04
Фото: 1MI.

В Свердловской области с начала 2025 года сильно замедлились темпы ввода жилья

В январе 2025 года в Свердловской области ввели намного меньше готового жилья, чем за тот же период прошлого года. Статистика «просела» почти на 20%.

По данным Свердловскстата, новостройки стали главным убыточным сегментом рынка.

Основной удар пришелся по многоэтажкам: если в начале 2024 года здесь строители передали 78,4 тысячи кв. м жилья, то в 2025 году — практически вдвое меньше, 43,5 тысячи кв. м. И это несмотря на то, что в прошлом году именно новостройки были настоящим «локомотивом отрасли»: на них пришлась половина общего годового объема в 3,3 млн кв. м жилья в Свердловской области.

Эксперты отмечают, что еще год назад ввод жилья демонстрировал заметный рост. Например, объемы за первый месяц 2024 года выросли в 1,7 раза к январю 2023 года. Максимальный рост был отмечен в сегменте ИЖС — в 3,1 раза.

Ситуация в Свердловской области хуже, чем в среднем по стране. Так, ввод жилья по России снизился в январе на 9,7%, достигнув 10,9 млн кв. м. При этом на квартиры в многоквартирных домах пришлось около 2,6 млн кв. м, что на 14% меньше, чем в январе 2024 года.

Вероятными причинами падения эксперты называют рост себестоимости строительства, изменения в законодательстве, а также снижение покупательной способности населения.

Ранее стало известно, что в Свердловской области 79% одобренных ипотечных кредитов приходится на первичный рынок, то есть новое жилье.

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