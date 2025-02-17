tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 06:26

Published 17 февраля, 06:26

Modified 17 февраля, 09:16

Updated 17 февраля, 09:16

Пиарщик из Свердловской области лишился одного глаза в колонии

Пиарщик из Свердловской области лишился одного глаза в колонии

17 февраля 2025, 06:26
Фото: 1MI.
Осужденный за оправдание терроризма пиарщик из Свердловской области Ярослав Ширшиков* лишился одного глава.

Об этом стало известно из Telegram-канала «Гусарская бравада». По его словам, ему удалили левый глаз. Однако случилось это не из-за пыток, а по медицинским оказаниям.

Напомним, Ярослав Ширшков* был приговорен к двум годам колонии за оправдание терроризма. Он опубликовал в своем канале в Telegram пост о смерти блогера Владлена Татарского.

*Ярослав Ширшиков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в декабре 2024 года.

Удаление глаза в колонии пиарщику из Свердловской области опровергли в ГУФСИН
Узнать подробнее
Читайте также:
Специальная группа будет бороться с терроризмом в Свердловской областиСуд Екатеринбурга признал законным приговор аспиранту МГУ за оправдание терроризмаУченый из Екатеринбурга испугался обвинений в терроризме и отдал аферистам 2,77 млн
#Ирина Кирилова#Общество#Здоровье#Криминал#Колония#Врач#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика