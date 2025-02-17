Пиарщик из Свердловской области лишился одного глаза в колонии

Posted 17 февраля, 06:26
Published 17 февраля, 06:26
Modified 17 февраля, 09:16
Updated 17 февраля, 09:16
Об этом стало известно из Telegram-канала «Гусарская бравада». По его словам, ему удалили левый глаз. Однако случилось это не из-за пыток, а по медицинским оказаниям.
Напомним, Ярослав Ширшков* был приговорен к двум годам колонии за оправдание терроризма. Он опубликовал в своем канале в Telegram пост о смерти блогера Владлена Татарского.
*Ярослав Ширшиков внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в декабре 2024 года.