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Posted 17 февраля, 14:23

Published 17 февраля, 14:23

Modified 17 февраля, 14:25

Updated 17 февраля, 14:25

Под Нижним Тагилом оштрафовали дебоширов из электрички

Под Нижним Тагилом оштрафовали дебоширов из электрички

17 февраля 2025, 14:23
Фото: 1MI.
Четверо тагильчан дебоширили в электричке и сорвали стоп-кран.

Транспортная полиция оштрафовала четырех человек, ехавших на электричке по маршруту «Нижняя Тура — Екатеринбург».

Компания из трех мужчин и женщины громко разговаривала, нецензурно бранилась и не реагировала на замечания. Кроме того, один из мужчин сорвал стоп-кран, чтобы дождаться опоздавшего приятеля. Все нарушители ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что руководство компаний в Свердловской области оштрафовано за мусорный коллапс.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Дебошир#Екатеринбург#Инцидент
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