Под Нижним Тагилом оштрафовали дебоширов из электрички

Posted 17 февраля, 14:23
Published 17 февраля, 14:23
Modified 17 февраля, 14:25
Updated 17 февраля, 14:25
Транспортная полиция оштрафовала четырех человек, ехавших на электричке по маршруту «Нижняя Тура — Екатеринбург».
Компания из трех мужчин и женщины громко разговаривала, нецензурно бранилась и не реагировала на замечания. Кроме того, один из мужчин сорвал стоп-кран, чтобы дождаться опоздавшего приятеля. Все нарушители ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.