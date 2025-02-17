Под Нижним Тагилом оштрафовали дебоширов из электрички

Компания из трех мужчин и женщины громко разговаривала, нецензурно бранилась и не реагировала на замечания. Кроме того, один из мужчин сорвал стоп-кран, чтобы дождаться опоздавшего приятеля. Все нарушители ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.