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Posted 17 февраля, 10:20

Published 17 февраля, 10:20

Modified 17 февраля, 10:22

Updated 17 февраля, 10:22

Подростки закошмарили сотрудников магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле

Подростки закошмарили сотрудников магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле

17 февраля 2025, 10:20
Фото: Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники магазина на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле пожаловались на подростков, которые устраивают у них дебоши.

По словам очевидцев, ребята устраивают шум, а также воруют товары и убегают. При этом известно, что они ходят и в другие магазины, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Родители, может быть уже пора объяснить своим деткам, чем это однажды для них может закончиться?! — говорят сотрудники.

Напомним, жители подъезда жилого здания в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле рассказали о молодых людях, которые устраивают дебош и ломают дверь по ночам.

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