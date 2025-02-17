Подростки закошмарили сотрудников магазина на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted 17 февраля, 10:20
Published 17 февраля, 10:20
Modified 17 февраля, 10:22
Updated 17 февраля, 10:22
По словам очевидцев, ребята устраивают шум, а также воруют товары и убегают. При этом известно, что они ходят и в другие магазины, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Родители, может быть уже пора объяснить своим деткам, чем это однажды для них может закончиться?! — говорят сотрудники.
Напомним, жители подъезда жилого здания в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле рассказали о молодых людях, которые устраивают дебош и ломают дверь по ночам.