Посетители катка в центре Екатеринбурга застряли на льду из-за странного предмета

Posted 17 февраля, 05:45
Published 17 февраля, 05:45
Modified 17 февраля, 05:47
Updated 17 февраля, 05:47
В павильоне была обнаружена подозрительная вещь, из-за чего посетителей временно не пускали внутрь. Тем, кто находился на льду, предлагали чай, рассказали в пресс-службе парка им. Маяковского.
Вскоре специалисты обследовали находку и установили, что она не является опасной. После этого работу катка возобновили.
Напомним, 1 февраля 2025 года в Екатеринбурге прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Стрелка» из-за подозрительного предмета.