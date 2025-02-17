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Posted 17 февраля, 05:45

Published 17 февраля, 05:45

Modified 17 февраля, 05:47

Updated 17 февраля, 05:47

Посетители катка в центре Екатеринбурга застряли на льду из-за странного предмета

Посетители катка в центре Екатеринбурга застряли на льду из-за странного предмета

17 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге временно остановили работу катка на Площади 1905 года из-за странной находки.

В павильоне была обнаружена подозрительная вещь, из-за чего посетителей временно не пускали внутрь. Тем, кто находился на льду, предлагали чай, рассказали в пресс-службе парка им. Маяковского.

Вскоре специалисты обследовали находку и установили, что она не является опасной. После этого работу катка возобновили.

Напомним, 1 февраля 2025 года в Екатеринбурге прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Стрелка» из-за подозрительного предмета.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Находка#Специалисты#Каток#Посетители#Екатеринбург#Инцидент
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