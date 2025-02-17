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Posted 17 февраля, 08:19

Published 17 февраля, 08:19

Modified 18 февраля, 08:26

Updated 18 февраля, 08:26

Россия разрабатывает ракетный двигатель, чтобы изменить будущее космонавтики

17 февраля 2025, 08:19
Ученые представили устройство, способное ускорять заряженные частицы до рекордных 360 000 км/ч. Россия достигла значительного технологического успеха, продемонстрировав инновационный ракетный двигатель, который имеет потенциал изменить будущее космических исследований.

Эта новая технология значительно сократит время путешествия до Марса и обеспечит большую безопасность для экипажа. В отличие от традиционных ракетных систем, российская установка функционирует на плазменно-электрическом принципе, используя ядерный реактор для генерации энергии.

Специалисты подчеркивают универсальность технологии, которая может быть применена как в гражданских, так и в военных целях. Ожидается, что первый рабочий прототип будет готов к 2030 году, и его разработка курируется Троицким институтом инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), являющимся частью госкорпорации «Росатом», пишет ИА RuNews24.ru.

Прототип, созданный на базе усовершенствованного магнитно-плазменного ускорителя, будет иметь тягу не менее 6 Н и среднюю мощность 300 кВт, что обеспечивает колоссальное преимущество в сравнении с химическими ракетами.

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