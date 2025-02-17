Россия разрабатывает ракетный двигатель, чтобы изменить будущее космонавтики

Специалисты подчеркивают универсальность технологии, которая может быть применена как в гражданских, так и в военных целях. Ожидается, что первый рабочий прототип будет готов к 2030 году, и его разработка курируется Троицким институтом инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), являющимся частью госкорпорации «Росатом», пишет ИА RuNews24.ru.