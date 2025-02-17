Россия разрабатывает ракетный двигатель, чтобы изменить будущее космонавтики

Posted 17 февраля, 08:19
Published 17 февраля, 08:19
Modified 18 февраля, 08:26
Updated 18 февраля, 08:26
Эта новая технология значительно сократит время путешествия до Марса и обеспечит большую безопасность для экипажа. В отличие от традиционных ракетных систем, российская установка функционирует на плазменно-электрическом принципе, используя ядерный реактор для генерации энергии.
Специалисты подчеркивают универсальность технологии, которая может быть применена как в гражданских, так и в военных целях. Ожидается, что первый рабочий прототип будет готов к 2030 году, и его разработка курируется Троицким институтом инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), являющимся частью госкорпорации «Росатом», пишет ИА RuNews24.ru.
Прототип, созданный на базе усовершенствованного магнитно-плазменного ускорителя, будет иметь тягу не менее 6 Н и среднюю мощность 300 кВт, что обеспечивает колоссальное преимущество в сравнении с химическими ракетами.