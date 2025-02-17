Штраф за дискредитацию, обновление памятников, магия Тагила в Петербурге: итоги дня

В 2024 году в Тагиле выделили деньги на ремонт памятников в честь защитников Отечества. Обновили мемориалы работникам механического завода, героям Гражданской войны, строителям города и горнякам Рудника имени III Интернационала, погибшим в годы войны. У памятника горнякам также обустроили территорию. Работы, которые начались год назад, продолжаются к 80-й годовщине Победы.