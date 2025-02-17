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Posted 17 февраля, 17:24

Published 17 февраля, 17:24

Modified 17 февраля, 17:26

Updated 17 февраля, 17:26

Штраф за дискредитацию, обновление памятников, магия Тагила в Петербурге: итоги дня

Штраф за дискредитацию, обновление памятников, магия Тагила в Петербурге: итоги дня

17 февраля 2025, 17:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Тагильчанин заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ. В городе обновляют памятники. На здании Демидовского госпиталя появилась новая мемориальная доска. Редкие музейные экспонаты отправились из Тагила на выставку в Петербурге. На отлов бродячих собак мэрия потратит 4 млн рублей. Итоги 17 февраля.

Житель Нижнего Тагила заплатит 35 тысяч рублей за комментарий в соцсети, направленный против российской армии. Суд доказал его вину в дискредитации вооруженных сил России и постановил, что мужчина должен заплатить административный штраф.

35 тысяч штрафа заплатит житель Нижнего Тагила за дискредитацию ВС РФ
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В 2024 году в Тагиле выделили деньги на ремонт памятников в честь защитников Отечества. Обновили мемориалы работникам механического завода, героям Гражданской войны, строителям города и горнякам Рудника имени III Интернационала, погибшим в годы войны. У памятника горнякам также обустроили территорию. Работы, которые начались год назад, продолжаются к 80-й годовщине Победы.

Обновление памятников ВОВ продолжается в Нижнем Тагиле
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На здании Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле установили новую памятную доску в честь госпиталя Всероссийского земского союза, действовавшего во время Первой мировой войны. Главврач больницы Сергей Овсянников напомнил, что важно помнить тех, кто спасал жизни солдат и стал примером для потомков.

Мемориальная доска госпиталя времен Первой мировой войны открыта в Нижнем Тагиле
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Нижнетагильский музей изобразительных искусств представил свои коллекции в Санкт-Петербурге. В Музее Фаберже открылась выставка «Современное искусство Свердловской области», где представлены 13 работ из Тагила, а также произведения других уральских художников. Экспозиция олицетворяет дух времени и особенности искусства Урала второй половины XX — начала XXI века.

Магия Тагила в музее Фаберже: уральское искусство покоряет Петербург
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Власти Нижнего Тагила выделили 4 миллиона рублей на отлов бездомных собак, который продлится до лета 2025 года. После отлова животных лечат, стерилизуют и возвращают обратно. Стоимость услуг на одно животное зависит от расстояния до приюта и составляет от 5,5 до 7,9 тысячи рублей.

4 миллиона выделено на отлов бродячих животных в Нижнем Тагиле
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