tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 06:20

Published 17 февраля, 06:20

Modified 17 февраля, 06:22

Updated 17 февраля, 06:22

Стая бездомных собак напала на женщину в лесопарке Екатеринбурга

Стая бездомных собак напала на женщину в лесопарке Екатеринбурга

17 февраля 2025, 06:20
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге местная жительница пострадала из-за нападения бездомных собак в лесопарке «Пышминские озерки» 10 февраля 2025 года.

Инцидент произошел днем. Псы напали на горожанку и стали ее кусать, в результате чего она рухнула на землю. Женщине помог прохожий, отогнав от нее собак, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве и в СК организовали проверку по факту данного происшествия. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.

Напомним, жители Новой Ляли жаловались на стаи агрессивных собак, из-за которых они боятся выходить из дома.

Бастрыкин инициировал проверку из-за нападения бездомных собак в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на детейМетрополитен в Екатеринбурге выплатит более 300 тысяч рублей пассажирке за травмуПожилая жительница Камышлова пропала неделю назад
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Травма#Женщина#Нападение#Собаки#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика