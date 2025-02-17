Стая бездомных собак напала на женщину в лесопарке Екатеринбурга

Posted 17 февраля, 06:20
Published 17 февраля, 06:20
Modified 17 февраля, 06:22
Updated 17 февраля, 06:22
Инцидент произошел днем. Псы напали на горожанку и стали ее кусать, в результате чего она рухнула на землю. Женщине помог прохожий, отогнав от нее собак, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В надзорном ведомстве и в СК организовали проверку по факту данного происшествия. По ее итогам будут приняты соответствующие меры.
Напомним, жители Новой Ляли жаловались на стаи агрессивных собак, из-за которых они боятся выходить из дома.