Суд в Екатеринбурге начнет рассматривать дело об убийстве младенца его дедом

Posted 17 февраля, 08:46
Published 17 февраля, 08:46
Modified 17 февраля, 08:48
Updated 17 февраля, 08:48
Эксперты заключили, что у мужчины есть хроническое заболевание психики, вследствие чего он нуждается в принудительном лечении в стационаре, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
После того, как следствие завершилось, прокуратура утвердила заключение о том, чтобы направить материалы в суд, где дело будет рассмотрено.
Напомним, убийство произошло в октябре 2024 года. Обвиняемый подошел к спящему младенцу и стал его избивать об пол, мебель и порог. Вследствие этого ребенок скончался.