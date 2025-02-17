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Posted 17 февраля, 08:46

Published 17 февраля, 08:46

Modified 17 февраля, 08:48

Updated 17 февраля, 08:48

Суд в Екатеринбурге начнет рассматривать дело об убийстве младенца его дедом

Суд в Екатеринбурге начнет рассматривать дело об убийстве младенца его дедом

17 февраля 2025, 08:46
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Убийство полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге
Прокуратура в Екатеринбурге отправила в суд материалы дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве полуторамесячного внука.

Эксперты заключили, что у мужчины есть хроническое заболевание психики, вследствие чего он нуждается в принудительном лечении в стационаре, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После того, как следствие завершилось, прокуратура утвердила заключение о том, чтобы направить материалы в суд, где дело будет рассмотрено.

Напомним, убийство произошло в октябре 2024 года. Обвиняемый подошел к спящему младенцу и стал его избивать об пол, мебель и порог. Вследствие этого ребенок скончался.

В Екатеринбурге обвиняемый в смерти внука дед попытался выйти из СИЗО
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