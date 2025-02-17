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Posted 17 февраля, 13:32

Published 17 февраля, 13:32

Modified 17 февраля, 13:34

Updated 17 февраля, 13:34

Агроном Давыдова рассказала о простом и быстром способе осушить погреб

Сырости в погребе конец: волшебный зеленый помощник победит конденсат раз и навсегда

17 февраля 2025, 13:32
Фото: Изображение от Mateus Andre на Freepik.

Агроном Давыдова рассказала о простом и быстром способе осушить погреб

Рубрика
Дом и сад
Повышенная влажность и конденсат на стенах погреба сводят усилия огородников на нет — плесень уничтожает продукты, а сырость разрушает саму постройку. Как навсегда забыть о проблеме сырости? Ответ — в этом простом природном материале.

Неправильный микроклимат в погребе создает идеальную среду для размножения плесени и грибков. В результате не только портятся овощи, фрукты и консервированные продукты, но также разрушаются строительные материалы самого погреба — дерево гниет, бетон трескается.

Многие владельцы погребов используют различные методики избавления от сырости. Особой популярностью благодаря своей доступности и эффективности пользуются адсорбенты. Один из лучших природных адсорбентов — мох сфагнум. Этот способ советует агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова.

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Этот природный материал может не только устранить конденсат, но и абсорбировать неприятные запахи в погребе. Его не обязательно добывать самостоятельно — мох доступен в продаже, на полках магазинов для дачников и садоводов.

Для использования достаточно подсушить сфагнум, уложить его в коробки или сетки и расставить в разных уголках погреба. Материал прекрасно справляется с излишками влаги и предотвращает образование плесени и грибков, при этом безопасен и экологичен. Важно только своевременно менять мох, если он становится слишком мокрым.

Этот простой метод помогает надолго сохранить ваш урожай и надежно защитить стены и потолок от разрушительного влияния сырости.

Ранее эксперты рассказали, как осушить погреб за один день с помощью старого дедовского метода.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Урожай#Погреб#Дом и сад#КЦ#Конденсат#Грибки#Сырость#Адсорбенты#Мох сфагнум
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