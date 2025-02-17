Сырости в погребе конец: волшебный зеленый помощник победит конденсат раз и навсегда

Для использования достаточно подсушить сфагнум, уложить его в коробки или сетки и расставить в разных уголках погреба. Материал прекрасно справляется с излишками влаги и предотвращает образование плесени и грибков, при этом безопасен и экологичен. Важно только своевременно менять мох, если он становится слишком мокрым.