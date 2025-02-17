tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 15:59

Published 17 февраля, 15:59

Modified 17 февраля, 16:01

Updated 17 февраля, 16:01

Тагильские ученики поздравили ветерана-фронтовика со 100-летием

Тагильские ученики поздравили ветерана-фронтовика со 100-летием

17 февраля 2025, 15:59
Фото: Артур Хачатрян.
Накануне Дня защитника Отечества общественный деятель Артур Хачатрян с учениками и педагогами 100-й школы поздравили ветерана ВОВ Анатолия Киселева, который совсем недавно отметил своё 100-летие. Школьники подготовили трогательный подарок — торт, стихи, танцы и песни, чтобы порадовать фронтовика.

В канун праздника, посвященного Дню защитника Отечества, общественник Артур Хачатрян вместе с учениками и педагогами школы № 100 приехали поздравить ветерана ВОВ Анатоля Ивановича Киселева, отметивший недавно свой вековой юбилей.

Празднование началось с торжественного вручения подарка. Затем школьники прочитали стихотворение, которое они специально выбрали для этого случая. Стихи были наполнены благодарностью и уважением к старшему поколению, к тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба над головой.

Мы Анатолия Ивановича посетили в преддверии 23 февраля с детишками, посидели, поздравили ветерана. Подарили открытки, сделанные своими руками. Поздравили с наступающими праздниками. К сожалению, в день рождения, 6 декабря, когда Анатолию Ивановичу исполнилось 100, я приехать не смог, но в этот раз по моей инициативе получилось совместить приятное с полезным. Очень рад, что дети и педагоги из 100-й школы поддержали меня, — поделился с редакцией TagilCity.ru общественный деятель Артур Хачатарян.
Фото: Артур Хачатрян

Ранее стало известно, что все ветераны Великой Отечественной войны получат до 80 тысяч рублей без каких-либо справок и заявлений в качестве подарка к 80-летию Дня Победы.

К 80-летнему юбилею Победы ветераны ВОВ в Нижнем Тагиле получат денежные выплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
В Верхней Салде отметили день рождения блокадницы Валентины Артемьевой Память о легенде: ушел из жизни почетный тагильчанин Александр ШибаевВ Нижнем Тагиле еще четверо долгожителей-фронтовиков получили медали
#Артем Карнаухов#Общество#Ветераны#Волонтеры#Поздравления#Екатеринбург#Почетные ветераны#100-летний юбилей
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика