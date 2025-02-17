Тагильские ученики поздравили ветерана-фронтовика со 100-летием

Празднование началось с торжественного вручения подарка. Затем школьники прочитали стихотворение, которое они специально выбрали для этого случая. Стихи были наполнены благодарностью и уважением к старшему поколению, к тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба над головой.