Тагильские ученики поздравили ветерана-фронтовика со 100-летием

Posted 17 февраля, 15:59
Published 17 февраля, 15:59
Modified 17 февраля, 16:01
Updated 17 февраля, 16:01
В канун праздника, посвященного Дню защитника Отечества, общественник Артур Хачатрян вместе с учениками и педагогами школы № 100 приехали поздравить ветерана ВОВ Анатоля Ивановича Киселева, отметивший недавно свой вековой юбилей.
Празднование началось с торжественного вручения подарка. Затем школьники прочитали стихотворение, которое они специально выбрали для этого случая. Стихи были наполнены благодарностью и уважением к старшему поколению, к тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба над головой.
Мы Анатолия Ивановича посетили в преддверии 23 февраля с детишками, посидели, поздравили ветерана. Подарили открытки, сделанные своими руками. Поздравили с наступающими праздниками. К сожалению, в день рождения, 6 декабря, когда Анатолию Ивановичу исполнилось 100, я приехать не смог, но в этот раз по моей инициативе получилось совместить приятное с полезным. Очень рад, что дети и педагоги из 100-й школы поддержали меня, — поделился с редакцией TagilCity.ru общественный деятель Артур Хачатарян.
Ранее стало известно, что все ветераны Великой Отечественной войны получат до 80 тысяч рублей без каких-либо справок и заявлений в качестве подарка к 80-летию Дня Победы.