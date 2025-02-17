Удаление глаза в колонии пиарщику из Свердловской области опровергли в ГУФСИН

Posted 17 февраля, 09:10
Published 17 февраля, 09:10
Modified 17 февраля, 09:12
Updated 17 февраля, 09:12
Информация об этом начала распространяться в некоторых СМИ. Однако, она не достоверна, отметили в ГУФСИН.
Медпомощь осужденному и все обследования проводятся в соответствии с действующим законодательством. Он находится под постоянным наблюдением врачей, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН.
*Ярослав Ширшиков внесен в перечень террористов и экстремистов.
Напомним, пиарщик Ярослав Ширшиков* из Екатеринбурга получил два года колонии за оправдание терроризма и отбывает срок.