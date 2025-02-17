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Posted 17 февраля, 09:10

Published 17 февраля, 09:10

Modified 17 февраля, 09:12

Updated 17 февраля, 09:12

Удаление глаза в колонии пиарщику из Свердловской области опровергли в ГУФСИН

Удаление глаза в колонии пиарщику из Свердловской области опровергли в ГУФСИН

17 февраля 2025, 09:10
Фото: 1MI.
В ГУФСИН Свердловской области опровергли информацию о том, что Ярославу Ширшикову*, осужденному за оправдание терроризма, удалили один глаз.

Информация об этом начала распространяться в некоторых СМИ. Однако, она не достоверна, отметили в ГУФСИН.

Медпомощь осужденному и все обследования проводятся в соответствии с действующим законодательством. Он находится под постоянным наблюдением врачей, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ГУФСИН.

*Ярослав Ширшиков внесен в перечень террористов и экстремистов.

Напомним, пиарщик Ярослав Ширшиков* из Екатеринбурга получил два года колонии за оправдание терроризма и отбывает срок.

20-летнего мужчину из Нижнего Тагила внесли в список террористов и экстремистов
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