В Екатеринбурге на мусоросортировочном комплексе обнаружили муляжи гранатометов

Posted 17 февраля, 14:46
Published 17 февраля, 14:46
Modified 17 февраля, 14:48
Updated 17 февраля, 14:48
Инцидент произошел на мусоросортировочном комплексе в Екатеринбурге. Рабочие при сортировке мусора нашли 2 муляжа ручных противотанковых гранатометов, пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
На место происшествия незамедлительно выехали оперативники. Они осмотрели боеприпасы и сообщили, что они не представляют опасности. Узнать происхождение муляжей и как они попали на мусоросортировочный завод не представляется возможным.