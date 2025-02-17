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Posted 17 февраля, 14:46

Published 17 февраля, 14:46

Modified 17 февраля, 14:48

Updated 17 февраля, 14:48

В Екатеринбурге на мусоросортировочном комплексе обнаружили муляжи гранатометов

В Екатеринбурге на мусоросортировочном комплексе обнаружили муляжи гранатометов

17 февраля 2025, 14:46
Фото: 1MI.
Два муляжа ручных гранатометов нашли при сортировке мусора в Свердловской области.

Инцидент произошел на мусоросортировочном комплексе в Екатеринбурге. Рабочие при сортировке мусора нашли 2 муляжа ручных противотанковых гранатометов, пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативники. Они осмотрели боеприпасы и сообщили, что они не представляют опасности. Узнать происхождение муляжей и как они попали на мусоросортировочный завод не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что склад оружия и боеприпасов нашли силовики у жителя Кировграда.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Боеприпасы#Екатеринбург#Инцидент#Боеприпас
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