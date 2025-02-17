tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 11:38

Published 17 февраля, 11:38

Modified 17 февраля, 11:40

Updated 17 февраля, 11:40

В Екатеринбурге продается Расkard Сliрреr из фильма «Сын отца народов»

В Екатеринбурге продается Расkard Сliрреr из фильма «Сын отца народов»

17 февраля 2025, 11:38
Фото: Изображение Midjourney.
Редкий автомобиль из известного фильма продают в Екатеринбурге.

Машина выпущена в 1941 году. Данное авто, по словам хозяина, использовалось в съемках фильма «Сын отца народов», а также в различных выставках.

Автомобиль сохранился в прекрасном состоянии, на ходу. Пробег имеет чуть более 62 тысяч километров. Все необходимые документы в наличии. Владелец просит за машину 11 миллионов рублей, при этом обещает, что торг уместен.

Автомобиль оборудован 8-цилиндровым двигателем объемом 4,7 литра мощностью 120 л. с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач, говорится в объявлении.

Ранее сообщалось, что УАЗ «Буханка» за 4 миллиона рублей продается в Японии.

Уникальный ретро-BMW продается в Свердловской области
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Автомобиль#Продажа#Екатеринбург#Автомобили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика