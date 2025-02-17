В Екатеринбурге продается Расkard Сliрреr из фильма «Сын отца народов»

Posted 17 февраля, 11:38
Published 17 февраля, 11:38
Modified 17 февраля, 11:40
Updated 17 февраля, 11:40
Машина выпущена в 1941 году. Данное авто, по словам хозяина, использовалось в съемках фильма «Сын отца народов», а также в различных выставках.
Автомобиль сохранился в прекрасном состоянии, на ходу. Пробег имеет чуть более 62 тысяч километров. Все необходимые документы в наличии. Владелец просит за машину 11 миллионов рублей, при этом обещает, что торг уместен.
Автомобиль оборудован 8-цилиндровым двигателем объемом 4,7 литра мощностью 120 л. с. и 3-ступенчатой механической коробкой передач, говорится в объявлении.