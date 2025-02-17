В Госдуме намерены обсудить качество медицинского образования

Posted 17 февраля, 18:27
Published 17 февраля, 18:27
Modified 21 февраля, 08:36
Updated 21 февраля, 08:36
Он выразил обеспокоенность по поводу дистанционного обучения врачей и фармацевтов без достаточной практической базы и научных исследований, назвав это недопустимым и чреватым врачебными ошибками.
По его словам, выдача дипломов без реальных знаний приводит к страданиям пациентов. Поэтому подчеркнул: подготовка и переподготовка медицинских кадров должна осуществляться исключительно в специализированных учреждениях, располагающих необходимой научной и клинической базой, пишет sovainfo.ru.
В заключение председатель Госдумы отметил, что качество медицины — это залог здоровья нации и будущего России.