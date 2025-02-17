В Госдуме намерены обсудить качество медицинского образования

Он выразил обеспокоенность по поводу дистанционного обучения врачей и фармацевтов без достаточной практической базы и научных исследований, назвав это недопустимым и чреватым врачебными ошибками.



По его словам, выдача дипломов без реальных знаний приводит к страданиям пациентов. Поэтому подчеркнул: подготовка и переподготовка медицинских кадров должна осуществляться исключительно в специализированных учреждениях, располагающих необходимой научной и клинической базой, пишет sovainfo.ru.



В заключение председатель Госдумы отметил, что качество медицины — это залог здоровья нации и будущего России.