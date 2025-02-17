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Posted 17 февраля, 18:27

Published 17 февраля, 18:27

Modified 21 февраля, 08:36

Updated 21 февраля, 08:36

В Госдуме намерены обсудить качество медицинского образования

17 февраля 2025, 18:27
Второе чтение законопроекта о повышении стандартов подготовки врачей состоится 25 февраля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он выразил обеспокоенность по поводу дистанционного обучения врачей и фармацевтов без достаточной практической базы и научных исследований, назвав это недопустимым и чреватым врачебными ошибками.

По его словам, выдача дипломов без реальных знаний приводит к страданиям пациентов. Поэтому подчеркнул: подготовка и переподготовка медицинских кадров должна осуществляться исключительно в специализированных учреждениях, располагающих необходимой научной и клинической базой, пишет sovainfo.ru.

В заключение председатель Госдумы отметил, что качество медицины — это залог здоровья нации и будущего России.

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