В Кольцово силовики скрутили пассажира после посадки

Posted 17 февраля, 12:28
Published 17 февраля, 12:28
Modified 17 февраля, 12:30
Updated 17 февраля, 12:30
В аэропорту столицы Среднего Урала полицейские задержали 36-летнего мужчину, который только что прилетел на Урал.
Пассажир воздушного судна курил прямо на борту в самолете, рассказали в пресс-службе свердловского управления на транспорте МВД России.
Мужчина родом их Волхова Ленобласти. За нарушением закона раньше замечен не был. Он не смог продержаться без курения 9 часов полета. Пассажиру придется заплатить штраф.