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Posted 17 февраля, 12:28

Published 17 февраля, 12:28

Modified 17 февраля, 12:30

Updated 17 февраля, 12:30

В Кольцово силовики скрутили пассажира после посадки

В Кольцово силовики скрутили пассажира после посадки

17 февраля 2025, 12:28
Фото: 1MI.
В воздушной гавани Екатеринбурга силовики арестовали жителя Ленобласти после посадки и доставили в отделение полиции.

В аэропорту столицы Среднего Урала полицейские задержали 36-летнего мужчину, который только что прилетел на Урал.

Пассажир воздушного судна курил прямо на борту в самолете, рассказали в пресс-службе свердловского управления на транспорте МВД России.

Мужчина родом их Волхова Ленобласти. За нарушением закона раньше замечен не был. Он не смог продержаться без курения 9 часов полета. Пассажиру придется заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что три самолета не смогли приземлиться в екатеринбургском аэропорту из-за тумана

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Аэропорт#Екатеринбург#Инцидент
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