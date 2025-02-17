В центре Нижнего Тагила временно не будет работать светофор

Posted 17 февраля, 03:51
Published 17 февраля, 03:51
Modified 17 февраля, 03:53
Updated 17 февраля, 03:53
Объект снова начнет работать в 12:00. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность на дороге и соблюдать ПДД, чтобы избежать аварийных ситуаций, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.
Обращаем Ваше внимание, что при неработающем светофоре переходить проезжую часть по диагонали запрещено! — сообщили в организации.
О причинах отключения не сообщается.
Напомним, 10 февраля 2025 года в районе Вагонки в Нижнем Тагиле на некоторое время отключились светофорные объекты из-за обрыва кабеля.