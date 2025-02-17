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Posted 17 февраля, 03:51

Published 17 февраля, 03:51

Modified 17 февраля, 03:53

Updated 17 февраля, 03:53

В центре Нижнего Тагила временно не будет работать светофор

В центре Нижнего Тагила временно не будет работать светофор

17 февраля 2025, 03:51
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле временно перестанет работать светофор на перекрестке проспект Мира — улица Циолковского. Объект будет отключен 17 февраля 2025 года с 10:00.

Объект снова начнет работать в 12:00. Водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность на дороге и соблюдать ПДД, чтобы избежать аварийных ситуаций, рассказали в нижнетагильском ЦОДД.

Обращаем Ваше внимание, что при неработающем светофоре переходить проезжую часть по диагонали запрещено! — сообщили в организации.

О причинах отключения не сообщается.

Напомним, 10 февраля 2025 года в районе Вагонки в Нижнем Тагиле на некоторое время отключились светофорные объекты из-за обрыва кабеля.

Куда жаловаться на неработающий светофор в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Город#Электричество#Светофор#Объект#Екатеринбург#ЦОДД
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