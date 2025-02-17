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Posted 17 февраля, 08:49

Published 17 февраля, 08:49

Modified 17 февраля, 08:51

Updated 17 февраля, 08:51

В Верхней Салде отметили день рождения блокадницы Валентины Артемьевой

В Верхней Салде отметили день рождения блокадницы Валентины Артемьевой

17 февраля 2025, 08:49
Фото: 1MI.
В Верхней Салде поздравили в день рождения жительницу блокадного Ленинграда Валентину Артемьеву.

15 февраля Валентина Артемьева, единственная жительница Верхней Салды, связанная с историей осажденного Ленинграда, отпраздновала свой день рождения, сообщил мэр города в соцсети ВКонтакте.

В 1948 году она переехала на Урал и решила остаться в маленьком городке. Валентина окончила школу и начала работать на заводе, а затем посвятила несколько десятилетий работе поваром в детской больнице, продолжая заботиться о детях даже на пенсии.

Фото: Александр Маслов

В честь юбилея Валентине Егоровне вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Глава города Александр Маслов выразил ей благодарность за мужество и несломленный дух, а также пожелал крепкого здоровья и присутствия близких рядом.

Ранее сообщалось, что 98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Юбилей#День рождения#Поздравление#Екатеринбург
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