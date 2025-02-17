В Верхней Салде отметили день рождения блокадницы Валентины Артемьевой

Posted 17 февраля, 08:49
Published 17 февраля, 08:49
Modified 17 февраля, 08:51
Updated 17 февраля, 08:51
15 февраля Валентина Артемьева, единственная жительница Верхней Салды, связанная с историей осажденного Ленинграда, отпраздновала свой день рождения, сообщил мэр города в соцсети ВКонтакте.
В 1948 году она переехала на Урал и решила остаться в маленьком городке. Валентина окончила школу и начала работать на заводе, а затем посвятила несколько десятилетий работе поваром в детской больнице, продолжая заботиться о детях даже на пенсии.
В честь юбилея Валентине Егоровне вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Глава города Александр Маслов выразил ей благодарность за мужество и несломленный дух, а также пожелал крепкого здоровья и присутствия близких рядом.
Ранее сообщалось, что 98-летний ветеран ВОВ в свой день рождения встретил тагильского мэра Пинаева блинами.