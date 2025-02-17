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Posted 17 февраля, 07:15

Published 17 февраля, 07:15

Modified 17 февраля, 07:17

Updated 17 февраля, 07:17

В зоне СВО погиб тагильчанин-работник Уралвагонзавода Сергей Белоногов

В зоне СВО погиб тагильчанин-работник Уралвагонзавода Сергей Белоногов

17 февраля 2025, 07:15
Фото: Изображение Midjourney.
В ходе спецоперации на Украине погиб 48-летний житель Нижнего Тагила Сергей Белоногов.

Сергей работал на Уралвагонзаводе более 25 лет, а в сентябре 2024 года ушел на фронт.

Фото: Реквием

23 декабря 2024 года Белоногов погиб при выполнении боевой задачи, проявив себя как герой. За проявленное мужество его посмертно наградят Орденом Мужества, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

У бойца остались жена, дети, мать и брат. Близкие вспоминают его как человека смелого и мужественного, всегда готового придти на помощь. Он очень любил свою семью и детей.

Прощание состоится 17 февраля в 14 часов 30 минут в «Реквием».

Ранее сообщалось, что в Свердловской области простились с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54.

«Орден Мужества посмертно». В Тагиле простятся с погибшим на СВО младшим сержантом
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Екатеринбург#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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