В зоне СВО погиб тагильчанин-работник Уралвагонзавода Сергей Белоногов

Posted 17 февраля, 07:15
Published 17 февраля, 07:15
Modified 17 февраля, 07:17
Updated 17 февраля, 07:17
Сергей работал на Уралвагонзаводе более 25 лет, а в сентябре 2024 года ушел на фронт.
23 декабря 2024 года Белоногов погиб при выполнении боевой задачи, проявив себя как герой. За проявленное мужество его посмертно наградят Орденом Мужества, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
У бойца остались жена, дети, мать и брат. Близкие вспоминают его как человека смелого и мужественного, всегда готового придти на помощь. Он очень любил свою семью и детей.
Прощание состоится 17 февраля в 14 часов 30 минут в «Реквием».
Ранее сообщалось, что в Свердловской области простились с погибшим на СВО бывшим сотрудником колонии ИК-54.