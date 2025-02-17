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Posted 17 февраля, 04:49

Published 17 февраля, 04:49

Modified 17 февраля, 04:51

Updated 17 февраля, 04:51

Водитель без прав в Нижнем Тагиле попал в ДТП

Водитель без прав в Нижнем Тагиле попал в ДТП

17 февраля 2025, 04:49
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Нижнем Тагиле столкнулись машины Lada Priora и Lada Granta на улице Космонавтов. ДТП случилось вечером 16 февраля 2025 года.

Водитель Lada Priora ехал на небезопасной скорости и, потеряв контроль над управлением, влетел в Granta. В результате водитель Priora серьезно пострадал и был доставлен в клинику, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.

Выяснилось, что виновник аварии был лишен прав на вождение за неоднократное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Сейчас в отношении него возбуждено несколько административных дел.

Напомним, 14 февраля 2025 года на трассе в Свердловской области столкнулись две машины, вследствие чего пострадали два человека.

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