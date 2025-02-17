Водитель без прав в Нижнем Тагиле попал в ДТП

Posted 17 февраля, 04:49
Published 17 февраля, 04:49
Modified 17 февраля, 04:51
Updated 17 февраля, 04:51
Водитель Lada Priora ехал на небезопасной скорости и, потеряв контроль над управлением, влетел в Granta. В результате водитель Priora серьезно пострадал и был доставлен в клинику, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Выяснилось, что виновник аварии был лишен прав на вождение за неоднократное управление транспортом в нетрезвом состоянии. Сейчас в отношении него возбуждено несколько административных дел.
Напомним, 14 февраля 2025 года на трассе в Свердловской области столкнулись две машины, вследствие чего пострадали два человека.