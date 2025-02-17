Юным пассажирам поезда до Екатеринбурга вернули деньги за езду в жарком вагоне

Posted 17 февраля, 10:54
Published 17 февраля, 10:54
Modified 17 февраля, 10:56
Updated 17 февраля, 10:56
По словам пассажиров, в вагоне, где ехала группа школьников, не было воды, а также не работал кондиционер. Кроме того, температура превышала +36 градусов, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Руководителя ПТО привлекли к ответственности за некачественное оказание услуг и назначили ему штраф. Детям вернули 120 тысяч рублей, которые были потрачены на поездку. Кроме того, в вагоне отремонтировали кондиционер.
Напомним, в Екатеринбурге компании-перевозчики получают штрафы за нарушение условий брутто-контрактов.