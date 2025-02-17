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Posted 17 февраля, 10:54

Published 17 февраля, 10:54

Modified 17 февраля, 10:56

Updated 17 февраля, 10:56

Юным пассажирам поезда до Екатеринбурга вернули деньги за езду в жарком вагоне

Юным пассажирам поезда до Екатеринбурга вернули деньги за езду в жарком вагоне

17 февраля 2025, 10:54
Фото: Изображение Midjourney.
Юным пассажирам, которые ехали в Екатеринбург из Имеретинского курорта в вагоне при температуре +40 градусов, выплатили 120 тысяч рублей. Инцидент случился летом 2024 года.

По словам пассажиров, в вагоне, где ехала группа школьников, не было воды, а также не работал кондиционер. Кроме того, температура превышала +36 градусов, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Руководителя ПТО привлекли к ответственности за некачественное оказание услуг и назначили ему штраф. Детям вернули 120 тысяч рублей, которые были потрачены на поездку. Кроме того, в вагоне отремонтировали кондиционер.

Напомним, в Екатеринбурге компании-перевозчики получают штрафы за нарушение условий брутто-контрактов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Прокуратура#Дети#Штраф#Температура#Пассажиры#Поезд#Екатеринбург#Инцидент#Возврат денег#Кондиционер
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