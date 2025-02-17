Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге растет: на карантине уже 59 групп детсадов

Posted 17 февраля, 16:10
Published 17 февраля, 16:10
Modified 17 февраля, 16:12
Updated 17 февраля, 16:12
Число заболевших детей увеличилось на 48 человек за неделю, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на мэрию города.
Карантинные ограничения коснулись не только детских садов, но и школ Екатеринбурга. На 17 февраля из-за высокой заболеваемости закрыты 17 классов в 13 школах. Общее число заболевших школьников снизилось на 29 человек за неделю, однако этот показатель остается высоким — 140 учащихся.
На фоне текущей эпидемиологической ситуации администрация города активно работает над мерами профилактики, в том числе контролирует выполнение санитарных норм в образовательных учреждениях.