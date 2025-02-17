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Posted 17 февраля, 16:10

Published 17 февраля, 16:10

Modified 17 февраля, 16:12

Updated 17 февраля, 16:12

В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости на карантин ушли 59 групп в детсадах

Заболеваемость ОРВИ в Екатеринбурге растет: на карантине уже 59 групп детсадов

17 февраля 2025, 16:10
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге из-за роста заболеваемости на карантин ушли 59 групп в детсадах

В Екатеринбурге 59 групп детсадов закрыты на карантин из-за ОРВИ. Неделей ранее на карантине находилось 50 групп из 42 детских садов

Число заболевших детей увеличилось на 48 человек за неделю, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на мэрию города.

Карантинные ограничения коснулись не только детских садов, но и школ Екатеринбурга. На 17 февраля из-за высокой заболеваемости закрыты 17 классов в 13 школах. Общее число заболевших школьников снизилось на 29 человек за неделю, однако этот показатель остается высоким — 140 учащихся.

На фоне текущей эпидемиологической ситуации администрация города активно работает над мерами профилактики, в том числе контролирует выполнение санитарных норм в образовательных учреждениях.

Ранее стало известно о всплеске кишечных инфекций в образовательных учреждениях Екатеринбурга.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Здоровье#Заболеваемость#ОРВИ#Профилактика#Санитарные нормы#Школы#Карантин#Екатеринбург#Детсады
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