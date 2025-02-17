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Posted 17 февраля, 09:07

Published 17 февраля, 09:07

Modified 17 февраля, 09:09

Updated 17 февраля, 09:09

Житель Екатеринбурга пытался спрятать машину под снегом, чтобы ее не забрали за долги

Житель Екатеринбурга пытался спрятать машину под снегом, чтобы ее не забрали за долги

17 февраля 2025, 09:07
Фото: 1MI.
Житель Екатеринбурга закопал машину «ГАЗель» в сугроб, чтобы ее не забрали приставы. У мужчины имеются долги.

Екатеринбуржцу направили постановление о том, что в отношении него возбуждено производство. Также приставы потребовали предоставить свой транспорт для ареста, рассказали в пресс-службе региональных ГУФССП.

Явку на прием должник не осуществил, а машину попытался спрятать на улице Блюхера — на парковке около городского кладбища. Однако приставы все же нашли автомобиль и обратил его в государственный доход.

Напомним, у жителя Свердловской области забрали автомобиль, на котором катался его родственник и накопил более 600 штрафов.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Деньги#Автомобиль#Должник#Машина#Приставы#Предписание#Екатеринбург
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