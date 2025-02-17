Житель Екатеринбурга пытался спрятать машину под снегом, чтобы ее не забрали за долги

Posted 17 февраля, 09:07
Published 17 февраля, 09:07
Modified 17 февраля, 09:09
Updated 17 февраля, 09:09
Екатеринбуржцу направили постановление о том, что в отношении него возбуждено производство. Также приставы потребовали предоставить свой транспорт для ареста, рассказали в пресс-службе региональных ГУФССП.
Явку на прием должник не осуществил, а машину попытался спрятать на улице Блюхера — на парковке около городского кладбища. Однако приставы все же нашли автомобиль и обратил его в государственный доход.
Напомним, у жителя Свердловской области забрали автомобиль, на котором катался его родственник и накопил более 600 штрафов.