Житель Первоуральска отправится в тюрьму на 18 лет за убийство падчерицы

Posted 17 февраля, 11:38
Published 17 февраля, 11:38
Modified 17 февраля, 11:40
Updated 17 февраля, 11:40
Подсудимый был приговорен к 18 годам тюремного заключения ИК строгого режима. Также ему ограничили свободу на полгода, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Напомним, свердловчанин убил девочку в конце 2023 года. Ранее он много раз ее избивал. После того, как ребенок скончался, мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело. Во время судебных прений прокурор запрашивал для подсудимого 25 лет тюрьмы.