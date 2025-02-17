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Posted 17 февраля, 11:38

Published 17 февраля, 11:38

Modified 17 февраля, 11:40

Updated 17 февраля, 11:40

Житель Первоуральска отправится в тюрьму на 18 лет за убийство падчерицы

Житель Первоуральска отправится в тюрьму на 18 лет за убийство падчерицы

17 февраля 2025, 11:38
Фото: 1MI.
Суд в Свердловской области вынес приговор жителю Первоуральска за убийство двухлетней падчерицы.

Подсудимый был приговорен к 18 годам тюремного заключения ИК строгого режима. Также ему ограничили свободу на полгода, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, свердловчанин убил девочку в конце 2023 года. Ранее он много раз ее избивал. После того, как ребенок скончался, мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело. Во время судебных прений прокурор запрашивал для подсудимого 25 лет тюрьмы.

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