Житель Первоуральска отправится в тюрьму на 18 лет за убийство падчерицы

Напомним, свердловчанин убил девочку в конце 2023 года. Ранее он много раз ее избивал. После того, как ребенок скончался, мужчину арестовали и возбудили в отношении него уголовное дело. Во время судебных прений прокурор запрашивал для подсудимого 25 лет тюрьмы.