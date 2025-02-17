Жительница Пышмы пожаловалась на угрозы и преследования от бывшего мужа

Posted 17 февраля, 06:41
Published 17 февраля, 06:41
Modified 17 февраля, 06:43
Updated 17 февраля, 06:43
Жительница Пышмы обратилась в полицию с заявлением на бывшего мужа, который угрожает ей и ее семье, сообщает Ural Mash.
Мужчина не смирился с разводом, преследует женщину, распространяет ее интимные фото и угрожал поджечь дом ее родителей. По словам пострадавшей, полиция бездействует. Женщина вынуждена скрываться.
Ранее сообщалось, что два вооруженных снайпера угрожали ножом женщине в Екатеринбурге и угнали у нее машину.