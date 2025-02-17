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Posted 17 февраля, 06:41

Published 17 февраля, 06:41

Modified 17 февраля, 06:43

Updated 17 февраля, 06:43

Жительница Пышмы пожаловалась на угрозы и преследования от бывшего мужа

Жительница Пышмы пожаловалась на угрозы и преследования от бывшего мужа

17 февраля 2025, 06:41
Фото: Изображение Midjourney.
Жительница Свердловской области вынуждена прятаться и менять места жительства из-за агрессивного мужа.

Жительница Пышмы обратилась в полицию с заявлением на бывшего мужа, который угрожает ей и ее семье, сообщает Ural Mash.

Мужчина не смирился с разводом, преследует женщину, распространяет ее интимные фото и угрожал поджечь дом ее родителей. По словам пострадавшей, полиция бездействует. Женщина вынуждена скрываться.

Ранее сообщалось, что два вооруженных снайпера угрожали ножом женщине в Екатеринбурге и угнали у нее машину.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Полиция#Угрозы#Екатеринбург#Инцидент
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