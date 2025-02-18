210,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на организацию отдыха детей в каникулы в 2025 году

Posted 18 февраля, 11:01
Published 18 февраля, 11:01
Modified 18 февраля, 11:03
Updated 18 февраля, 11:03
Из этих денег, согласно документации, субсидию в 131,6 миллиона предоставил областной бюджет, остальные средства выделены из бюджета Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также стало известно, что в 2026 году на эти цели планируется потратить уже 218,5 миллиона рублей, а в 2027 — чуть более 227 миллионов.
Напомним, что почти семь тысяч детей из Нижнего Тагила смогут поехать в каникулы в загородные лагеря в 2025 году.