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Posted 18 февраля, 11:01

Published 18 февраля, 11:01

Modified 18 февраля, 11:03

Updated 18 февраля, 11:03

210,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на организацию отдыха детей в каникулы в 2025 году

210,4 млн выделено в Нижнем Тагиле на организацию отдыха детей в каникулы в 2025 году

18 февраля 2025, 11:01
Фото: 1MI.
В 2025 году в Нижнем Тагиле для организации отдыха детей в каникулярное время выделяется 210,4 миллиона рублей. В последующие два года эта сумма будет увеличиваться.

Из этих денег, согласно документации, субсидию в 131,6 миллиона предоставил областной бюджет, остальные средства выделены из бюджета Нижнего Тагила, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также стало известно, что в 2026 году на эти цели планируется потратить уже 218,5 миллиона рублей, а в 2027 — чуть более 227 миллионов.

Напомним, что почти семь тысяч детей из Нижнего Тагила смогут поехать в каникулы в загородные лагеря в 2025 году.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Отдых#Свердловская область#Деньги#Каникулы#Лагерь#Екатеринбург
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