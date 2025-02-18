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Posted 18 февраля, 10:05

Published 18 февраля, 10:05

Modified 18 февраля, 10:07

Updated 18 февраля, 10:07

6,9 тысячи детей примут в каникулы загородные лагеря в Нижнем Тагиле в 2025 году

6,9 тысячи детей примут в каникулы загородные лагеря в Нижнем Тагиле в 2025 году

18 февраля 2025, 10:05
Фото: Изображение Midjourney.
В 2025 году во время каникул в Нижнем Тагиле в загородных лагерях смогут отдохнуть и оздоровиться 6,9 тысячи детей.

В Нижнем Тагиле постановлением администрации города определено число мест в лагерях и санаториях для оздоровления детей.

Весной, осенью и зимой в каникулы детей примут «Уральский огонек» и «Антоновский». Летом будут работать восемь загородных лагерей. Кроме того, в лагере «Золотой луг» смогут отдохнуть 860 юных тагильчан, а в санатории «Сосновый бор» — 270, выяснила редакция TagilCity.ru.

Помимо этого, почти 10,2 тысячи мест будет обустроено в лагерях с дневным пребыванием детей. Из них 6,6 тысячи при образовательных учреждениях, остальные — при учреждениях спорта.

Напомним, что 20 февраля в Нижнем Тагиле начнется запись детей в лагеря на весеннюю смену.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Отдых#Школьники#Постановление#Каникулы#Загородные оздоровительные лагеря#Екатеринбург
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