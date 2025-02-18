6,9 тысячи детей примут в каникулы загородные лагеря в Нижнем Тагиле в 2025 году

Весной, осенью и зимой в каникулы детей примут «Уральский огонек» и «Антоновский». Летом будут работать восемь загородных лагерей. Кроме того, в лагере «Золотой луг» смогут отдохнуть 860 юных тагильчан, а в санатории «Сосновый бор» — 270, выяснила редакция TagilCity.ru.