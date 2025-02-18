6,9 тысячи детей примут в каникулы загородные лагеря в Нижнем Тагиле в 2025 году

Posted 18 февраля, 10:05
Published 18 февраля, 10:05
Modified 18 февраля, 10:07
Updated 18 февраля, 10:07
В Нижнем Тагиле постановлением администрации города определено число мест в лагерях и санаториях для оздоровления детей.
Весной, осенью и зимой в каникулы детей примут «Уральский огонек» и «Антоновский». Летом будут работать восемь загородных лагерей. Кроме того, в лагере «Золотой луг» смогут отдохнуть 860 юных тагильчан, а в санатории «Сосновый бор» — 270, выяснила редакция TagilCity.ru.
Помимо этого, почти 10,2 тысячи мест будет обустроено в лагерях с дневным пребыванием детей. Из них 6,6 тысячи при образовательных учреждениях, остальные — при учреждениях спорта.