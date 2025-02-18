Автоэксперт рассказал, как не лишиться машины из-за электронной подписи в Госуслугах

Posted 18 февраля, 07:42
Published 18 февраля, 07:42
Modified 18 февраля, 07:42
Updated 18 февраля, 07:42
С развитием цифровых сервисов и онлайн-услуг, таких, как портал «Госуслуги», злоумышленники находят новые лазейки для совершения противоправных действий, что может привести к потере транспортного средства без ведома владельца.
Особую тревогу вызывает отсутствие эффективных механизмов защиты автомобилей от мошеннических посягательств. В то время как для недвижимости предусмотрены процедуры наложения запрета на регистрационные действия, аналогичные меры для транспортных средств до сих пор не внедрены. С 1 марта 2025 года планируется ввести запрет на оформление онлайн-кредитов, что станет важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями. Однако вопрос защиты автомобилей остаётся нерешённым, требуя активных законодательных инициатив и внедрения надёжных инструментов для предотвращения незаконного отчуждения транспортных средств.
«Гражданам необходимо предоставить возможность защитить своё имущество от действий противоправных третьих лиц»
Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей напомнил, что мошенники каждый раз находят новые способы отъёма денег и имущества у граждан.
«Теперь они добрались до сайта Госуслуг, и в один прекрасный момент можно лишиться своего автомобиля, даже не зная об этом. Онлайн-услуги, такие как оформление договоров купли-продажи и переоформление имущества, безусловно, удобны, но этим инструментом активно пользуются мошенники. И всё-таки нужно себя оградить. Гражданам необходимо предоставить возможность защитить своё имущество от действий противоправных третьих лиц», — заявил он.
Что касается недвижимости, то здесь, по словам автоэксперта, граждане могут самостоятельно наложить запрет на онлайцн-сделки, обратившись в Росреестр. Однако с автомобилями ситуация иная.
«Проблема в том, что вопрос с транспортными средствами до сих пор остаётся открытым. Если для недвижимости запрет можно поставить при наличии кадастрового номера, то для автомобилей пока таких мер не предусмотрено», — пояснил Сажин.
Объяснил специалист, и как именно действуют мошенники.
«Вот, допустим, вас взломали. Что происходит дальше? В один прекрасный день к вам может приехать человек и сказать: ‘Я купил ваш автомобиль’, а вы об этом даже не подозреваете. Или, например, мошенники работают сразу на двоих: продавца и покупателя. Они получают деньги, а потом исчезают. Вы остаётесь без машины, а покупатель — без денег», — привел примеры собеседник издания.
Основная проблема в том, что злоумышленники делают так, что всё юридически правильно оформлено.
«Если стоит подпись, пусть даже электронная, сделка считается действительной. Потом вашу машину могут даже в залог поставить, и вы об этом узнаете, когда будет уже поздно. И дело не только в договорах купли-продажи. Важно понимать, что договорённости могут быть устными, а отмены сделки на Госуслугах до сих пор нет», — подчёркивает эксперт.
Чтобы не остаться без машины, по словам Сажина, нужно действовать сразу.
«Если вас взломали или вы заподозрили неладное, немедленно подавайте заявление в полицию. Это важно, чтобы в случае появления ‘нового владельца’ вы могли доказать свою правоту. Всегда нужно быть на шаг впереди мошенников!» — советует Сажин.
Также он напоминает о базовых мерах безопасности: не передавать коды из смс посторонним, не подписывать документы, если вы не уверены, с кем имеете дело. Ну и конечно, следить за своими личными данными, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации.
Таким образом, в ситуации с автомобилями остаётся открытым вопрос о необходимости законодательных изменений. Пока запрета на сделки по автомобилям нет, гражданам приходится надеяться только на собственную бдительность и оперативность правоохранительных органов.