Автоэксперт рассказал, как не лишиться машины из-за электронной подписи в Госуслугах

Особую тревогу вызывает отсутствие эффективных механизмов защиты автомобилей от мошеннических посягательств. В то время как для недвижимости предусмотрены процедуры наложения запрета на регистрационные действия, аналогичные меры для транспортных средств до сих пор не внедрены. С 1 марта 2025 года планируется ввести запрет на оформление онлайн-кредитов, что станет важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями. Однако вопрос защиты автомобилей остаётся нерешённым, требуя активных законодательных инициатив и внедрения надёжных инструментов для предотвращения незаконного отчуждения транспортных средств.