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Posted 18 февраля, 10:47

Published 18 февраля, 10:47

Modified 18 февраля, 10:49

Updated 18 февраля, 10:49

Бастрыкин потребовал доложить о проверке жителя Верхней Пышмы, который угрожает жене

Бастрыкин потребовал доложить о проверке жителя Верхней Пышмы, который угрожает жене

18 февраля 2025, 10:47
Фото: 1MI.
Глава СКР Александр Бастрыкин отдал поручение доложить ему о том, как проходит проверка в отношении жителя Верхней Пышмы, который угрожает и бьет бывшую жену.

О том, как проходит проверка, а также о ее результатах расскажет исполняющий обязанности начальника местного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, свердловчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее бывший муж ее избивает, а также угрожает и оскорбляет ее. Также некоторое время назад он распространял ее интимные фотографии и угрожал сжечь дом, где живут ее родители.

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