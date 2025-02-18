Бастрыкин потребовал доложить о проверке жителя Верхней Пышмы, который угрожает жене

Posted 18 февраля, 10:47
Published 18 февраля, 10:47
Modified 18 февраля, 10:49
Updated 18 февраля, 10:49
О том, как проходит проверка, а также о ее результатах расскажет исполняющий обязанности начальника местного Следкома Константин Мирошниченко, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, свердловчанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее бывший муж ее избивает, а также угрожает и оскорбляет ее. Также некоторое время назад он распространял ее интимные фотографии и угрожал сжечь дом, где живут ее родители.