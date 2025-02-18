Бывший следователь оценил шансы внучки бывшего мэра Самары Тархова выйти из СИЗО

Posted 18 февраля, 07:49
Published 18 февраля, 07:49
Modified 18 февраля, 07:51
Updated 18 февраля, 07:51
Агентство «Ридус» попросило бывшего следователя по особо важным делам, адвоката Павла Зайцева прокомментировать историю из Самары, где произошло убийство бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены. Следствие подозревает в совершении данного преступления внучку экс-градоначальника Екатерину. Правоохранительные органы не смоги найти следов крови или фрагментов тел. Предположительно, девушка расчленила тела бабушки и дедушки, а затем прятала их. Её поместили в СИЗО на два месяца. В этот вторник Самарский областной суд рассмотрит апелляцию на арест девушки.
Собеседник издания оценил шансы Екатерины на выход из изолятора. По его словам, это произойдет только в том случае, если следствие признает её невиновной и прекратит уголовное дело. В случае обвинения суд вряд ли освободит Екатерину. Он добавил, что прямых доказательств вины на данный момент нет, однако суд при продлении ареста или подобных жалобах, как правило, не рассматривает доказанность вины. Судьи в таких случаях учитывают, имеются ли основания подозревать человека. Адвокат напомнил, что девушка продавала вещи своих родных и отвечала на сообщения от имени деда, когда он якобы уже был мертв. Косвенных оснований достаточно, чтобы оставить её под стражей. Однако, при вынесении приговора по данному делу могут быть некоторые сложности, так как суду придется тщательно изучать все улики.
По словам Зайцева, в России суды могут вынести обвинительный приговор на основании только косвенных доказательств. Он рассказал про случай из практики, когда человек был признан виновным в убийстве из-за того, что вставил сим-карту жертвы в свой телефон и затем рассылал от её имени сообщения. Однако, сначала обвиняемый дал признательные показания, но после отказался от них. Екатерина же в содеянном не признавалась, но, по информации следствия, рассылала сообщения с телефонов убитых. В таком случае, по словам бывшего следователя, нужно установить где девушка находилась в момент отправки сообщений и где были телефоны её бабушки и дедушки. Если они находились в одном месте, это будет ещё одним косвенным доказательством вины внучки.