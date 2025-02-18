Бывший следователь оценил шансы внучки бывшего мэра Самары Тархова выйти из СИЗО

По словам Зайцева, в России суды могут вынести обвинительный приговор на основании только косвенных доказательств. Он рассказал про случай из практики, когда человек был признан виновным в убийстве из-за того, что вставил сим-карту жертвы в свой телефон и затем рассылал от её имени сообщения. Однако, сначала обвиняемый дал признательные показания, но после отказался от них. Екатерина же в содеянном не признавалась, но, по информации следствия, рассылала сообщения с телефонов убитых. В таком случае, по словам бывшего следователя, нужно установить где девушка находилась в момент отправки сообщений и где были телефоны её бабушки и дедушки. Если они находились в одном месте, это будет ещё одним косвенным доказательством вины внучки.