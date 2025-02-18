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Posted 18 февраля, 14:03

Published 18 февраля, 14:03

Modified 18 февраля, 14:05

Updated 18 февраля, 14:05

Детей мигрантов в школах Екатеринбурга станет меньше

Детей мигрантов в школах Екатеринбурга станет меньше

18 февраля 2025, 14:03
Фото: 1MI.
В Екатеринбургских школах будет учиться меньше детей иностранных граждан.

После того, как было предложено тестировать детей-иностранцев на владение русским языком при поступлении в российские школы, многие иностранцы могут уехать из страны.

Новые правила для детей мигрантов вступят в силу уже 1 апреля, рассказала глава депобразования Инна Гумбатова.

В столице Среднего Урала появится в ближайшее время 10 центров тестирования маленьких иностранцев. Так, в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города откроют по два пункта, а в других районах Екатеринбурга по одному.

В Екатеринбурге 40% детей мигрантов плохо знают русский язык.

Стала известна дата начала тестирования детей мигрантов на знание русского языка
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Иностранцы#Екатеринбург#Мигрант
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