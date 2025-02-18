Детей мигрантов в школах Екатеринбурга станет меньше

Posted 18 февраля, 14:03
Published 18 февраля, 14:03
Modified 18 февраля, 14:05
Updated 18 февраля, 14:05
После того, как было предложено тестировать детей-иностранцев на владение русским языком при поступлении в российские школы, многие иностранцы могут уехать из страны.
Новые правила для детей мигрантов вступят в силу уже 1 апреля, рассказала глава депобразования Инна Гумбатова.
В столице Среднего Урала появится в ближайшее время 10 центров тестирования маленьких иностранцев. Так, в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города откроют по два пункта, а в других районах Екатеринбурга по одному.