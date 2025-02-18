«Домклик» назвал среднюю цену на жилье по программе «Семейная ипотека»

По данным исследования, средний срок ипотеки в России — 28 лет. При этом данный показатель практически одинаковый во всех округах. Однако для тех регионов, где проживают люди с более высоким уровнем доходов, характерны более короткие сроки кредитования. Прежде всего это касается Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, по данным на начало 2025 года, сроки кредитования в обеих столицах не сильно отличаются от общероссийских. Аналитики «Домклик» добавили, что сегодняшние цены на новостройки вынуждают даже жителей состоятельных регионов оформлять ипотеку на более длительный срок.