«Домклик» назвал среднюю цену на жилье по программе «Семейная ипотека»

Posted 18 февраля, 15:27
Published 18 февраля, 15:27
Modified 18 февраля, 15:27
Updated 18 февраля, 15:27
По данным экспертов «Домклик», проанализировавших выдачи «Семейной ипотеки» по линии Сбера в текущем году, наиболее популярными остаются одно- и двухкомнатные квартиры.
Программа «Семейная ипотека» реализуется в нашей стране уже семь лет. В последние месяцы прошлого года доля данной программы в общем объеме выдач Сбера достигла рекордных 65%. В «Домклик» отметили, что данная программа остается «ключевым инструментом помощи семьям с детьми». Эксперты также добавили, что данная программа стимулирует спрос на новостройки, что поддерживает строительный сектор, пишет vostokmedia.com.
По данным на начало года, заемщики, приобретающие жилье по данной программе, предпочитают квартиры. При этом в первом полугодии 2024 года была относительно велика доля ИЖС (около 23%). Затем доля ИЖС начала снижаться. Вероятно, это связано с переводом данного сектора на эскроу-счета, наряду с многоквартирными домами.
Средняя площадь приобретаемого по «Семейной ипотеке» жилья составляет 35 квадратных метров для однокомнатных квартир, 55 квадратных метров — для двухкомнатных и 72 квадратных метра — для трехкомнатных. Доля однушек в сделках в декабре 2024 составила почти 50%, двушек — 35%, а более просторных квартир — около 15%.
В начале текущего года медианная стоимость жилья, приобретаемого по данной программе, составила 7,8 миллиона рублей в среднем по стране. В СКФО средняя стоимость — 6 миллионов рублей, а в ЦФО — 10,3 миллиона. Самая высокая цена ожидаемо в столичных регионах. Кроме того, на Москву приходится 38% выдач «Семейной ипотеки» по всему ЦФО, а доля Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.
Средний размер кредита по «Семейной ипотеке» по стране составляет 5,5 миллиона рублей. Максимальный зафиксирован в ЦФО (7 миллионов), а минимальный — на Урале, на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе (от 4,4 до 4,8 миллиона рублей).
Средний по России первоначальный взнос по данной программе — 2,3 миллиона рублей. В ЦФО он составляет 3,3 миллиона, а в СКФО — 1,5 миллиона рублей. В ЦФО и СЗФО, где больше платежеспособных покупателей, первоначальный взнос — около 30% от стоимости недвижимости, а в ЮФО, СФО, УФО и СКФО — около 25%.
ЦФО и СЗФО также являются лидерами по размеру ежемесячного платежа — 43,6 тысячи рублей и 36,2 тысячи рублей соответственно. Минимальная по стране сумма в СКФО — 27,7 тысячи рублей.
По данным исследования, средний срок ипотеки в России — 28 лет. При этом данный показатель практически одинаковый во всех округах. Однако для тех регионов, где проживают люди с более высоким уровнем доходов, характерны более короткие сроки кредитования. Прежде всего это касается Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, по данным на начало 2025 года, сроки кредитования в обеих столицах не сильно отличаются от общероссийских. Аналитики «Домклик» добавили, что сегодняшние цены на новостройки вынуждают даже жителей состоятельных регионов оформлять ипотеку на более длительный срок.