Екатеринбурженку оштрафовали на миллион рублей за мошенничество с маткапиталом

Posted 18 февраля, 07:11
Published 18 февраля, 07:11
Modified 18 февраля, 07:13
Updated 18 февраля, 07:13
Женщина помогала владельцам сертификатов заключать договоры займа в микрокредитных организациях и купли-продажи недвижимости с завышенной стоимостью жилья. В результате женщина причинила ущерб государству в размере 1,6 млн рублей, присвоив частично средства маткапиталов.
Известно, что екатеринбурженка ранее не была судима. Подсудимая признала вину частично и возместила ущерб в полном объеме, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.