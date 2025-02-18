Екатеринбурженку оштрафовали на миллион рублей за мошенничество с маткапиталом

Женщина помогала владельцам сертификатов заключать договоры займа в микрокредитных организациях и купли-продажи недвижимости с завышенной стоимостью жилья. В результате женщина причинила ущерб государству в размере 1,6 млн рублей, присвоив частично средства маткапиталов.