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Posted 18 февраля, 07:11

Published 18 февраля, 07:11

Modified 18 февраля, 07:13

Updated 18 февраля, 07:13

Екатеринбурженку оштрафовали на миллион рублей за мошенничество с маткапиталом

Екатеринбурженку оштрафовали на миллион рублей за мошенничество с маткапиталом

18 февраля 2025, 07:11
Фото: 1MI.
Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 1 миллион рублей за мошенничество с маткапиталом.

Женщина помогала владельцам сертификатов заключать договоры займа в микрокредитных организациях и купли-продажи недвижимости с завышенной стоимостью жилья. В результате женщина причинила ущерб государству в размере 1,6 млн рублей, присвоив частично средства маткапиталов.

Известно, что екатеринбурженка ранее не была судима. Подсудимая признала вину частично и возместила ущерб в полном объеме, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В Госдуму внесли проект о повышении штрафов для чиновников за хамство.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Мошенничество#Екатеринбург#Инцидент
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