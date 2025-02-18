Экономист Проданова рассказала о новой реформе ЦБ

«Надо отметить, что в целом государственная политика последних лет так или иначе была направлена на ужесточение контроля и повышением прозрачности операций, связанных с получением доходов и совершением расходов юридическими и физическими лицами. Теперь, под пристальным вниманием окажутся бюджетные расходы, а также операции клиентов банков с цифровым рублем», — продолжила Проданова.