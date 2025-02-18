Эксперт поддержал предложение о профилактике в школах электронного курения

“Ридус» пишет, что в то же время, он упомянул о серьезной проблеме в профилактике вейпов — недостатке наглядных материалов. По его словам, пока существует нехватка данных о вреде вейпов, поскольку этот феномен только начинает входить в современную жизнь. Пока нельзя наглядно продемонстрировать опасные последствия, подобные тем, что изображены на упаковках сигарет, хотя такие последствия действительно имеют место.