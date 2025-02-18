Эксперт поддержал предложение о профилактике в школах электронного курения

Posted 18 февраля, 07:39
Published 18 февраля, 07:39
Modified 18 февраля, 07:41
Updated 18 февраля, 07:41
По словам Сараева, профилактика использования вейпов становится актуальной, поскольку современные школьники уже боятся курить обычные сигареты, тогда как электронные устройства ещё не вызывают у них такого настороженного отношения. Он поддержал идею показывать ролики о вреде вейпов: чем младше будут просматривающие их школьники, тем лучше.
“Ридус» пишет, что в то же время, он упомянул о серьезной проблеме в профилактике вейпов — недостатке наглядных материалов. По его словам, пока существует нехватка данных о вреде вейпов, поскольку этот феномен только начинает входить в современную жизнь. Пока нельзя наглядно продемонстрировать опасные последствия, подобные тем, что изображены на упаковках сигарет, хотя такие последствия действительно имеют место.