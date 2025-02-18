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Posted 18 февраля, 07:39

Published 18 февраля, 07:39

Modified 18 февраля, 07:41

Updated 18 февраля, 07:41

Эксперт поддержал предложение о профилактике в школах электронного курения

18 февраля 2025, 07:39
Кандидат медицинских наук, нарколог Марат Сараев высказал свое мнение по поводу обращения КПРФ к министерству просвещения России с предложением внедрить программу «Разговоры о важном» в российских школах для борьбы с электронным курением.

По словам Сараева, профилактика использования вейпов становится актуальной, поскольку современные школьники уже боятся курить обычные сигареты, тогда как электронные устройства ещё не вызывают у них такого настороженного отношения. Он поддержал идею показывать ролики о вреде вейпов: чем младше будут просматривающие их школьники, тем лучше.

Ридус» пишет, что в то же время, он упомянул о серьезной проблеме в профилактике вейпов — недостатке наглядных материалов. По его словам, пока существует нехватка данных о вреде вейпов, поскольку этот феномен только начинает входить в современную жизнь. Пока нельзя наглядно продемонстрировать опасные последствия, подобные тем, что изображены на упаковках сигарет, хотя такие последствия действительно имеют место.

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