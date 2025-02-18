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Posted 18 февраля, 15:15

Published 18 февраля, 15:15

Modified 18 февраля, 15:17

Updated 18 февраля, 15:17

Идеальная куриная грудка: секрет приготовления на сухой сковороде — ни жира, ни пятен

Идеальная куриная грудка: секрет приготовления на сухой сковороде — ни жира, ни пятен

18 февраля 2025, 15:15
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Хотите приготовить нежное и ароматное куриное филе без капли масла? Удивительный способ с использованием бумаги для выпечки и пикантных специй поможет сохранить натуральный вкус, добавив волшебные нотки ваших любимых приправ. Этот кулинарный шедевр можно создать всего за пять минут.

Выберите свежее куриное филе. Аккуратно удалите все излишки пленок или жира и промойте его под холодной водой. Промокните мясо бумажным полотенцем, чтобы оно стало сухим — это важно для равномерной прожарки. Затем возьмите лист бумаги для выпечки, достаточно большой, чтобы полностью накрыть филе, и положите его в центр сковороды, заранее разогретой на среднем огне, советует автор канала по домоводству и кулинарии «Хозяюшка».

Приправьте курицу своими любимыми специями. Для универсального вкуса используйте смесь соли, молотого перца и паприки. Хотите добавить остроты? Присыпьте курицу щепоткой красного перца или сушеного чеснока. Чтобы добиться легкого аромата, прекрасно подойдут сушеные травы, такие как розмарин или орегано.

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Уложите филе на бумагу для выпечки и аккуратно накройте вторым краем бумаги, создавая «конверт». Такой прием помогает держать тепло внутри и не дает специям обгореть. Обжаривайте мясо на умеренном огне 5–7 минут с каждой стороны, пока не появится аппетитная золотистая корочка. Проверить готовность можно, сделав небольшой надрез: сок должен быть прозрачным, а мясо мягким и нежным.

Благодаря этому методу куриное филе сохраняет свою сочность, отличный вкус и насыщается ароматами специй. И главное — ни кусочка подгоревшего жира на сковороде!

Приготовьте ароматное куриное филе без капельки масла
Приготовьте ароматное куриное филе без капельки масла. Фото: Изображение от stockking на Freepik

Этот рецепт идеально подходит для легкого ужина или основного блюда, которое можно дополнить свежими овощами или гарниром из круп. Попробуйте пожарить куриную грудку таким способом уже сегодня и убедитесь, что здоровая еда может быть действительно вкусной.

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