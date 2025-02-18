Идеальная куриная грудка: секрет приготовления на сухой сковороде — ни жира, ни пятен

Выберите свежее куриное филе. Аккуратно удалите все излишки пленок или жира и промойте его под холодной водой. Промокните мясо бумажным полотенцем, чтобы оно стало сухим — это важно для равномерной прожарки. Затем возьмите лист бумаги для выпечки, достаточно большой, чтобы полностью накрыть филе, и положите его в центр сковороды, заранее разогретой на среднем огне, советует автор канала по домоводству и кулинарии «Хозяюшка».