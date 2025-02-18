Как избавиться от «ледяных гор» в морозилке — необычный лайфхак опытных домохозяек

Чтобы разморозить морозильную камеру правильно, сначала отключите ее от сети и извлеките все продукты. Подготовьте емкости для стекающей воды и положите полотенца, чтобы не допустить подтопления. Ускорить процесс поможет установка в морозилке емкости с горячей водой. Пар способствует быстрому таянию льда. Аккуратно удалите куски льда после размягчения, стараясь не использовать острые предметы, которые могут повредить покрытие.