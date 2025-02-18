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Posted 18 февраля, 14:32

Published 18 февраля, 14:32

Modified 18 февраля, 14:34

Updated 18 февраля, 14:34

Эксперт Жукова рассказала, как предотвратить образование наледи в морозилке

Как избавиться от «ледяных гор» в морозилке — необычный лайфхак опытных домохозяек

18 февраля 2025, 14:32
Фото: Photo by Dev Benjamin on Unsplash.

Эксперт Жукова рассказала, как предотвратить образование наледи в морозилке

Рубрика
Дом и сад
Если вы устали бороться с вечным слоем льда в морозилке, который не дает ей работать эффективно, то попробуйте простой и безопасный способ избавиться от «вечной мерзлоты» и предотвратить его повторное появление.

Толстый слой льда на стенках морозилки не только уменьшает ее вместительность, но и может повышать потребление электроэнергии. Правильное и регулярное размораживание помогает продлить срок службы бытового прибора и сохранить его эффективность.

Чтобы разморозить морозильную камеру правильно, сначала отключите ее от сети и извлеките все продукты. Подготовьте емкости для стекающей воды и положите полотенца, чтобы не допустить подтопления. Ускорить процесс поможет установка в морозилке емкости с горячей водой. Пар способствует быстрому таянию льда. Аккуратно удалите куски льда после размягчения, стараясь не использовать острые предметы, которые могут повредить покрытие.

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Чтобы лед не образовывался слишком быстро, воспользуйтесь проверенным средством — глицерином. После разморозки и тщательной очистки протрите стенки морозильной камеры мягкой тканью, смоченной в глицерине. Это создает тонкий защитный барьер, который значительно замедляет образование наледи. Кроме того, глицерин безопасен для использования, не оставляет запаха и сохраняет чистоту стенок на длительное время.

Наношу его тонким слоем на сухую поверхность (да, именно сухую, иначе будет «скользкий лед 2.0»). Чудеса? Нет, просто простая химия — глицерин препятствует образованию толстого слоя льда. И да, с тех пор как начала так делать, размораживать морозильник приходится реже. Проверено лично! — делится опытом эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова.

Регулярное размораживание морозилки, в сочетании с использованием глицерина, поможет не только содержать вашу технику в порядке, но и сэкономить электроэнергию. Заботьтесь о своей технике — и она прослужит вам еще долгое время.

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