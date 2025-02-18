Как избавиться от «ледяных гор» в морозилке — необычный лайфхак опытных домохозяек

Posted 18 февраля, 14:32
Published 18 февраля, 14:32
Modified 18 февраля, 14:34
Updated 18 февраля, 14:34
Толстый слой льда на стенках морозилки не только уменьшает ее вместительность, но и может повышать потребление электроэнергии. Правильное и регулярное размораживание помогает продлить срок службы бытового прибора и сохранить его эффективность.
Чтобы разморозить морозильную камеру правильно, сначала отключите ее от сети и извлеките все продукты. Подготовьте емкости для стекающей воды и положите полотенца, чтобы не допустить подтопления. Ускорить процесс поможет установка в морозилке емкости с горячей водой. Пар способствует быстрому таянию льда. Аккуратно удалите куски льда после размягчения, стараясь не использовать острые предметы, которые могут повредить покрытие.
Чтобы лед не образовывался слишком быстро, воспользуйтесь проверенным средством — глицерином. После разморозки и тщательной очистки протрите стенки морозильной камеры мягкой тканью, смоченной в глицерине. Это создает тонкий защитный барьер, который значительно замедляет образование наледи. Кроме того, глицерин безопасен для использования, не оставляет запаха и сохраняет чистоту стенок на длительное время.
Наношу его тонким слоем на сухую поверхность (да, именно сухую, иначе будет «скользкий лед 2.0»). Чудеса? Нет, просто простая химия — глицерин препятствует образованию толстого слоя льда. И да, с тех пор как начала так делать, размораживать морозильник приходится реже. Проверено лично! — делится опытом эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова.
Регулярное размораживание морозилки, в сочетании с использованием глицерина, поможет не только содержать вашу технику в порядке, но и сэкономить электроэнергию. Заботьтесь о своей технике — и она прослужит вам еще долгое время.