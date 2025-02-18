Как сделать постельное белье свежим и идеально чистым: секрет в соде

Пищевая сода — это не только незаменимый помощник на кухне, но и настоящее спасение для вашего постельного белья. Ее уникальные свойства помогают бороться с загрязнениями, неприятными запахами и даже застарелыми пятнами. В отличие от дорогостоящих кондиционеров и пятновыводителей, сода абсолютно безопасна для здоровья, экологична, а также подходит для большинства тканей. Секрет стирки с этим чудесным средством открывает автор канала «Хозяюшка».