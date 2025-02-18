tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 17:08

Published 18 февраля, 17:08

Modified 18 февраля, 17:10

Updated 18 февраля, 17:10

Летний отдых, пособие на погребение в Тагиле, дети мигрантов в школе и смог

Летний отдых, пособие на погребение в Тагиле, дети мигрантов в школе и смог

18 февраля 2025, 17:08
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Почти 7 тысяч маленьких тагильчан отдохнут в лагерях летом 2025 года. В городе на 10% увеличено пособие на погребение. В Екатеринбурге ожидают уменьшения числа детей мигрантов в школах. Свердловскую область накроет смог. Житель Тагила оригинальным способом избавился от старой мебели.

В 2025 году на каникулах в Нижнем Тагиле 6,9 тысячи детей отдохнут в загородных лагерях и санаториях. Весной, осенью и зимой их примут «Уральский огонек» и «Антоновский», а летом начнут работу восемь лагерей. В «Золотом лугу» будет 860 мест, в «Сосновом бору» — 270. Также в городе откроют 10,2 тысячи мест в лагерях с дневным пребыванием, большинство из них — при школах.

6,9 тысячи детей примут в каникулы загородные лагеря в Нижнем Тагиле в 2025 году
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле увеличено пособие на погребение — сумма выросла до 10,5 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем ранее. Документы для оформления по-прежнему предоставляются бесплатно. В эту сумму входят покупка гроба, перевозка и облачение тела, а также сама процедура захоронения или кремации.

Пособие на погребение на 10% увеличено в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В школах Екатеринбурга станет меньше детей мигрантов. С апреля их будут тестировать на знание русского языка. Это может вынудить некоторые семьи уехать из России. Предварительно в столиц Среднего Урала создадут 10 центров для проверки.

Детей мигрантов в школах Екатеринбурга станет меньше
Узнать подробнее

В Свердловской области с 20:00 18 февраля 2025 года объявлено предупреждение об НМУ первой степени из-за слабой циркуляции воздуха, вызванной антициклоном. В регионе образовался смог, что мешает рассеиванию вредных примесей, сообщили в УГМС. Режим будет действовать до 20:00 25 февраля.

Смог на неделю накроет Свердловскую область
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле мужчина выбросил старую мебель с третьего этажа на Ленинградском проспекте. По словам очевидцев, он обустраивал балкон и сбрасывал вещи, не оградив территорию. Женщина сделала замечание, но он лишь сослался на отсутствие ленты и ушел. Горожане отмечают, что рядом находится школа, а его действия могли быть опасны.

Житель Нижнего Тагила выбросил из окна старую мебель
Узнать подробнее
Читайте также:
Выбросы, подорожавшая молочка, тагильчане-лыжники, заморские туристы и потеплениеГранты, демонтаж ледового городка в Тагиле, 100-летний юбиляр и магнитные буриРосприроднадзор выявил нарушения в работе ВГОК в Нижнем Тагиле
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Дети#Свердловская область#Пособие#Смог#Летний лагерь#Русский язык#Похороны#Балкон#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Инцидент#Летний отдых#Вредные выбросы#Старая мебель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика