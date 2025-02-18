Летний отдых, пособие на погребение в Тагиле, дети мигрантов в школе и смог

В 2025 году на каникулах в Нижнем Тагиле 6,9 тысячи детей отдохнут в загородных лагерях и санаториях. Весной, осенью и зимой их примут «Уральский огонек» и «Антоновский», а летом начнут работу восемь лагерей. В «Золотом лугу» будет 860 мест, в «Сосновом бору» — 270. Также в городе откроют 10,2 тысячи мест в лагерях с дневным пребыванием, большинство из них — при школах.