Летний отдых, пособие на погребение в Тагиле, дети мигрантов в школе и смог

Posted 18 февраля, 17:08
Published 18 февраля, 17:08
Modified 18 февраля, 17:10
Updated 18 февраля, 17:10
В 2025 году на каникулах в Нижнем Тагиле 6,9 тысячи детей отдохнут в загородных лагерях и санаториях. Весной, осенью и зимой их примут «Уральский огонек» и «Антоновский», а летом начнут работу восемь лагерей. В «Золотом лугу» будет 860 мест, в «Сосновом бору» — 270. Также в городе откроют 10,2 тысячи мест в лагерях с дневным пребыванием, большинство из них — при школах.
В Нижнем Тагиле увеличено пособие на погребение — сумма выросла до 10,5 тысячи рублей. Это на 10% больше, чем ранее. Документы для оформления по-прежнему предоставляются бесплатно. В эту сумму входят покупка гроба, перевозка и облачение тела, а также сама процедура захоронения или кремации.
В школах Екатеринбурга станет меньше детей мигрантов. С апреля их будут тестировать на знание русского языка. Это может вынудить некоторые семьи уехать из России. Предварительно в столиц Среднего Урала создадут 10 центров для проверки.
В Свердловской области с 20:00 18 февраля 2025 года объявлено предупреждение об НМУ первой степени из-за слабой циркуляции воздуха, вызванной антициклоном. В регионе образовался смог, что мешает рассеиванию вредных примесей, сообщили в УГМС. Режим будет действовать до 20:00 25 февраля.
В Нижнем Тагиле мужчина выбросил старую мебель с третьего этажа на Ленинградском проспекте. По словам очевидцев, он обустраивал балкон и сбрасывал вещи, не оградив территорию. Женщина сделала замечание, но он лишь сослался на отсутствие ленты и ушел. Горожане отмечают, что рядом находится школа, а его действия могли быть опасны.