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Posted 18 февраля, 09:30

Published 18 февраля, 09:30

Modified 18 февраля, 09:32

Updated 18 февраля, 09:32

Мастер-классы по изготовлению подарков к 23 февраля стартуют в экодоме Нижнего Тагила

Мастер-классы по изготовлению подарков к 23 февраля стартуют в экодоме Нижнего Тагила

18 февраля 2025, 09:30
Фото: «Рифей».
В пятницу, 21 февраля, в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле стартует марафон мастер-классов по изготовлению подарочных сувениров к Дню защитника Отечества.

В течение двух дней, 21 и 22 февраля, в мультицентре будут мастерить уникальные обложки из прессованного вторичного пластика и спасбраслеты для активных путешественников. Кроме того, в эти даты пройдут открытые мастерские по изготовлению сувениров из вторичного пластика. Каждый час с 14:00 и до 18:00 будет запускаться новый мастер-класс.

Экологичные подарки, созданные собственными руками в экоцентре, помогут сохранить приятные воспоминания о празднике. Обучающие уроки рассчитаны на широкую возрастную аудиторию. Единственное, что потребуется, — открытость к творчеству и общению.

Фото: «Рифей»

Как рассказали в пресс-службе компании «Рифей», подробное расписание предпраздничного марафона подарков можно посмотреть в официальной группе компании в социальной сети «Вконтакте».

Ранее мы сообщали о проведении в мультицентре «ЭкоПрактикума» для учителей.

«ЭкоПрактикум» для учителей прошел на базе мультицентра «Народный» в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Творчество#Общение#День защитника Отечества#Сувениры#Екатеринбург#Рифей#Мастер-классы#Экодом#23 февраля
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