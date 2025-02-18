Мастер-классы по изготовлению подарков к 23 февраля стартуют в экодоме Нижнего Тагила

Posted 18 февраля, 09:30
Published 18 февраля, 09:30
Modified 18 февраля, 09:32
Updated 18 февраля, 09:32
В течение двух дней, 21 и 22 февраля, в мультицентре будут мастерить уникальные обложки из прессованного вторичного пластика и спасбраслеты для активных путешественников. Кроме того, в эти даты пройдут открытые мастерские по изготовлению сувениров из вторичного пластика. Каждый час с 14:00 и до 18:00 будет запускаться новый мастер-класс.
Экологичные подарки, созданные собственными руками в экоцентре, помогут сохранить приятные воспоминания о празднике. Обучающие уроки рассчитаны на широкую возрастную аудиторию. Единственное, что потребуется, — открытость к творчеству и общению.
Как рассказали в пресс-службе компании «Рифей», подробное расписание предпраздничного марафона подарков можно посмотреть в официальной группе компании в социальной сети «Вконтакте».