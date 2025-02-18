Мастер-классы по изготовлению подарков к 23 февраля стартуют в экодоме Нижнего Тагила

В течение двух дней, 21 и 22 февраля, в мультицентре будут мастерить уникальные обложки из прессованного вторичного пластика и спасбраслеты для активных путешественников. Кроме того, в эти даты пройдут открытые мастерские по изготовлению сувениров из вторичного пластика. Каждый час с 14:00 и до 18:00 будет запускаться новый мастер-класс.