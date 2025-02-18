Мэрия Екатеринбурга заплатит местной жительнице за падение на улице 80 тысяч

Posted 18 февраля, 12:24
Published 18 февраля, 12:24
Modified 18 февраля, 12:26
Updated 18 февраля, 12:26
Мэрия столицы Среднего Урала заплатит 80 тысяч рублей местной жительнице в качестве компенсации морального и физического вреда. Женщина сломала руку, упав на обледенелом тротуаре на улице Волгоградской.
Апелляция администрации города была отклонена. Суд признал вину властей в бездействии по обеспечению безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба облсуда.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском туроператор заплатит порядка 250 тысяч за травму девочки в Турции.