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Posted 18 февраля, 12:24

Published 18 февраля, 12:24

Modified 18 февраля, 12:26

Updated 18 февраля, 12:26

Мэрия Екатеринбурга заплатит местной жительнице за падение на улице 80 тысяч

Мэрия Екатеринбурга заплатит местной жительнице за падение на улице 80 тысяч

18 февраля 2025, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Екатеринбурженке заплатят крупную сумму денег за перелом, полученный из-за гололеда.

Мэрия столицы Среднего Урала заплатит 80 тысяч рублей местной жительнице в качестве компенсации морального и физического вреда. Женщина сломала руку, упав на обледенелом тротуаре на улице Волгоградской.

Апелляция администрации города была отклонена. Суд признал вину властей в бездействии по обеспечению безопасности пешеходов, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском туроператор заплатит порядка 250 тысяч за травму девочки в Турции.

В Нижнем Тагиле ВГОК заплатит слесарю крупную сумму за травму на работе
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Травма#Перелом#Екатеринбург#Инцидент
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