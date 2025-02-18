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Posted 18 февраля, 16:34

Published 18 февраля, 16:34

Modified 18 февраля, 16:36

Updated 18 февраля, 16:36

В Тагиле начальник отдела полиции по борьбе с мошенничеством осужден за аферы

Мошенничество в погонах: главный борец с аферами в Тагиле угодил на скамью подсудимых

18 февраля 2025, 16:34
Фото: Изображение Midjourney.

В Тагиле начальник отдела полиции по борьбе с мошенничеством осужден за аферы

В Тагиле начальник отдела полиции, отвечающий за борьбу с мошенничествами, предстал перед судом. По данным следствия, он воспользовался своим служебным положением и присвоил себе автомобиль, который проходил по делу в качестве вещдока.

Подсудимый Иван Брюхов 2,5 года, с июля 2020 года по декабрь 2022-го, использовал чужую машину марки Hyundai Santa Fe, рассказали в пресс-службе областного суда.

Владелец автомобиля, заметив пропажу, объявил машину в розыск. Его действия помогли следствию оперативно установить личность подозреваемого.

Тагилстроевский районный суд установил виновность Ивана Брюхова. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок экс-полицейскому предстоит в колонии общего режима. Также он не сможет претендовать на службу в госорганах в течение двух лет.

Выявили и изобличили бывшее должностное лицо нижнетагильского гарнизона полиции в ходе реализации оперативной информации сотрудники регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности областного полицейского главка. Ныне осуждённый покинул ряды системы МВД ещё до возбуждения в отношении него уголовного дела, — прокомментировал глава пресс-службы УМВД региона, полковник Валерий Горелых.

Приговор пока не окончательный, у защиты есть возможность подать апелляцию.

Ранее в Екатеринбурге суд уже рассматривал дело другого сотрудника правоохранительных органов, который был осужден за взяточничество и превышение должностных полномочий.

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