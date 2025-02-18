Мошенничество в погонах: главный борец с аферами в Тагиле угодил на скамью подсудимых

В Тагиле начальник отдела полиции по борьбе с мошенничеством осужден за аферы

В Тагиле начальник отдела полиции, отвечающий за борьбу с мошенничествами, предстал перед судом. По данным следствия, он воспользовался своим служебным положением и присвоил себе автомобиль, который проходил по делу в качестве вещдока.