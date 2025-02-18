Мошенничество в погонах: главный борец с аферами в Тагиле угодил на скамью подсудимых

Posted 18 февраля, 16:34
Published 18 февраля, 16:34
Modified 18 февраля, 16:36
Updated 18 февраля, 16:36
Подсудимый Иван Брюхов 2,5 года, с июля 2020 года по декабрь 2022-го, использовал чужую машину марки Hyundai Santa Fe, рассказали в пресс-службе областного суда.
Владелец автомобиля, заметив пропажу, объявил машину в розыск. Его действия помогли следствию оперативно установить личность подозреваемого.
Тагилстроевский районный суд установил виновность Ивана Брюхова. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок экс-полицейскому предстоит в колонии общего режима. Также он не сможет претендовать на службу в госорганах в течение двух лет.
Выявили и изобличили бывшее должностное лицо нижнетагильского гарнизона полиции в ходе реализации оперативной информации сотрудники регионального ФСБ и подразделения собственной безопасности областного полицейского главка. Ныне осуждённый покинул ряды системы МВД ещё до возбуждения в отношении него уголовного дела, — прокомментировал глава пресс-службы УМВД региона, полковник Валерий Горелых.
Приговор пока не окончательный, у защиты есть возможность подать апелляцию.
Ранее в Екатеринбурге суд уже рассматривал дело другого сотрудника правоохранительных органов, который был осужден за взяточничество и превышение должностных полномочий.