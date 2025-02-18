Похититель немой девочки в Екатеринбурге отправлен в СИЗО на 2 месяца

Posted 18 февраля, 05:45
Published 18 февраля, 05:45
Modified 18 февраля, 05:47
Updated 18 февраля, 05:47
Мужчина будет находиться под стражей два месяца — до 14 апреля текущего года. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, екатеринбуржец похитил на улице 15-летнюю девочку 14 февраля и привел ее к себе домой, где находилась его жена. Сообщается, что при этом мужчина был в нетрезвом состоянии.
Девочку вскоре нашли и вернули домой, а горожанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.