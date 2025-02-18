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Posted 18 февраля, 05:45

Published 18 февраля, 05:45

Modified 18 февраля, 05:47

Updated 18 февраля, 05:47

Похититель немой девочки в Екатеринбурге отправлен в СИЗО на 2 месяца

Похититель немой девочки в Екатеринбурге отправлен в СИЗО на 2 месяца

18 февраля 2025, 05:45
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге суд отправил в изолятор на два месяца мужчину, который похитил немую девочку.

Мужчина будет находиться под стражей два месяца — до 14 апреля текущего года. Ему грозит до пяти лет тюремного заключения, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, екатеринбуржец похитил на улице 15-летнюю девочку 14 февраля и привел ее к себе домой, где находилась его жена. Сообщается, что при этом мужчина был в нетрезвом состоянии.

Девочку вскоре нашли и вернули домой, а горожанина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

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